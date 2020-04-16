Yenişehir’de maske sıkıntısı yok Başkan Aydın, 71 mahalle muhtarına vatandaşlara dağıtılmak üzere maske teslim etti

Yenişehir Belediyesi, ilçede bulunan 71 mahalle muhtarına vatandaşlara dağıtmak üzere ücretsiz maske verdi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre Kültür Merkezinde muhtarlara maskeleri teslim eden Belediye Başkanı Davut Aydın, “Şu ana kadar 30 bin maske dağıtımını yaptık. Toplu taşıma alanlarında ve diğer yerlerde dağıtımları yaptıktan sonra bugünde muhtarlarımıza halkımıza dağıtmaları için 100 adet maske verdik. Arkası gelecek, elimizde yeteri kadar maske var. Yenişehir’in maske sıkıntısı yok, ilçede kimse maskesiz kalmayacak” diye konuştu.

Davut Aydın, “İlçemizde ilk etapta 16 vatandaşımızda korona virüsü tespit edilmişti. Bunlardan biri şehirden dışından gelen bir vatandaşımızdı. Şu ana kadar 3 kişi taburcu oldu. 12 kişi virüs tespit edildi. Bunlardan 2’si Yenişehirli olup, ilçede yaşamayan, fakat kimliğinde Yenişehir yazan insanlarımız. Bunları da çıkarırsak Yenişehir’de şu an 10 kişide korona virüsü tespit edildi. Tedavileri devam etmekte. Hastalarımızdan 83 yaşında ve 4,5 yaşında olan iki kişi taburcu oldu" dedi.

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