Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3 apartman karantinaya alındı

<br>Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)BURSA'nın Gürsu ilçesindeki 3 farklı mahallede bulunan 3 apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. <br>Bursa'nın Gürsu ilçesindeki 3 mahallede bulunan 3 apartman karantinaya alınırken, Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Koronavirüs görülen vakalarının artması sebebiyle; Gürsu ilçesi, Yenidoğan Mahallesi Alp Sokak No: 5, Gürsu İlçesi, İstiklal Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 88, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi Karadeniz Sokak No: 3'te bulunan apartmanlarımız, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanlarımızda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-04-16 16:57:34<br>

