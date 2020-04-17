Önce kamyona, ardından da kaldırıma çarptı: 3 yaralı

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<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı yöne giden kamyon ile kaldırıma çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, gece yarısı sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiçek Caddesi'nden Ertuğrulgazi Mahallesi yönüne giden Emri S. idaresindeki 16 CRP 37 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil, aynı yöne giden 16 ABU 07 plakalı kamyona arkadan çarpıp savruldu. Kaldırıma çarparak duran otomobilde, sürücü Emir S. ile yanında bulunan Yusuf K. ve Muhammet D. sıkıştı. Kazayı gören mahalle bekçileri, yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkardı.<br>Yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-04-17 09:02:23<br>

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