Bu ilçede kimse maskesiz kalmayacak

Bursa'nın Keles ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretim çalışmaları başladı.

Keles Belediyesi'nin gerekli malzemeleri temin etmesiyle, Keles Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi'nin ortak çalışmasıyla maske üretimi başladı.

Keles Belediyesi'nin kurs merkezleri maske üretim atölyesine çevrilerek kadınların öncülüğünde çalışmalar başladı.

Maske üretiminin süreceğini ifade eden Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, “Belediye birimlerimizde, farklı toplu yaşam alanlarında, hizmeti sürdüren bazı meslek gruplarımızdan gelen talepler var. Onların da kullanabilmesi adına maske üretimine devam edeceğiz. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Her vatandaşımız bizim için kıymetli.Panik yapmıyoruz lakin tedbiri de elden bırakmıyoruz. Tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Lütfen çok zaruri olmadıkça evimizden çıkmayalım, inanıyoruz ki yakın bir zaman diliminde bu sıkıntılı süreci milletçe atlatacak ve normal yaşantımıza geri döneceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.