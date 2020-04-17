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Bu gıdalar baharda iyi geliyor

İHA

Bu gıdalar baharda iyi geliyor

Havaların ısınmaya başlamasıyla artan sürekli uyku isteği, ağrılar, halsizlik ve depresif ruh hâli bahar yorgunluğunun habercisi olabilir. Ama uzmanların tavsiye ettiği 10 gıda ilkbahara iyi bir başlangıç yapmanıza yardım edebilir.
Bahar yorgunluğunun etkilerini azaltmak için yeterli ve dengeli beslenmek gerektiğini söyleyen Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, bahar yorgunluğu ile baş etmek için mevsim boyunca tüketilmesini tavsiye ettiği gıdalar hakkında şu bilgileri verdi:
1. Su: İnsan hayatı için oksijenden sonra gelen en önemli ögedir. Su, bir besin maddesi olmasının yanında, içerisinde bulundurduğu mineral ve bileşiklerle vücudumuzdaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde inanılmaz derecede etkin rol oynamaktadır. Ortalama erkekler için yeterli sıvı 3 litre (13 bardak) iken kadınlarda 22,5 litre (9 bardak) arasında değişmektedir.
2. Yumurta: Anne sütünden sonra vücutta emilen en yüksek protein örüntüsüne sahip gıdadır. İyi ve kaliteli demir deposudur. Vücutta demir eksikliğine bağlı yorgunluk, uykusuzluk ve halsizlik gibi semptomlarınız varsa bu durumun ortadan kalkmasına yardımcı olur.
3. Çilek: Su ve posa oranı yüksek olmasından dolayı tokluk hissini artırır ve kan şekerini hızlı yükseltmez. Aynı zamanda potasyum içerdiği için bahar yorgunluğuna iyi gelmektedir. Vücut direncini ve bağışıklığını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir.
4. Ananas: Özellikle diyet yapılan dönemlerde ödem atıcı özelliğinden dolayı sıklıkla tüketilmesi tavsiye ediliyor. Lifli yapıda olduğu için bağırsakları çalıştırır ve uzun süre tokluk sağlar. İçerdiği C vitamini miktarı yüksektir. Yapısında bulunan B1 vitamini karbonhidratların enerjiye dönüşümünde rol alır.
5. Kivi: C vitamini içeriği en yüksek meyveler arasında yer alır. Metabolizmayı hızlandırır ve kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı olur. Demir içeriği yüksek gıdalarla tüketildiğinde vücudun demir emilimini artırır. Meselâ kahvaltıda yumurta ile birlikte kivi tüketilebilir.
6. Avokado: Bahar döneminde vücudun azalan vitamin ve mineral yapısını düzenlemek için gerekli olan A, B1, B2, B, B6 C,E, K vitaminlerini ve fosfor, magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko gibi mineralleri içerir. Avokado, omega6 yağ asitleri içerir ve omega9 yağ asitlerinden zengindir. Kilo vermeye yardımcı olup aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir.
7. CevizFındıkBadem: İçerdikleri magnezyum, E vitamini ve omega3 yağ asitleri sayesinde yorgunluğa karşı adeta savaşan besinlerdir. Özellikle antioksidan etkisi olan E vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir.
8. Enginar: Halk arasında karaciğer dostu olarak bilinen enginar içerdiği A, C, Niasin, potasyum ve posa sayesinde kişinin zinde olmasını sağlar. Toksinlerin vücuttan uzaklaşmasını sağlar. Bu sayede bahar yorgunluğuna karşı enerjik hissetmenize yardımcı olur.
9. Semizotu: Sebzeler arasında omega3 yağ asitlerinden en zengin gıdadır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek bahar yorgunluğuna iyi gelir. Vücudumuzun demir ve kalsiyum depolarının dolu olmasına katkı sağlar. Ayrıca folik asit ve potasyum açısından zengin olduğu için yorgunluğu önleyip, baharı daha enerjik geçirmenizi sağlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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