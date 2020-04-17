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Traore gollerine Bursaspor'da da devam etti

DHA

Traore gollerine Bursaspor'da da devam etti

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Bursaspor'da yarım sezonluğuna kadroya dahil edilen Abdou Razack Traore, yeşil-beyazlı ekibi de ileriye taşıdı. Attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Burkina Fasolu futbolcu, Demir Grup Sivasspor´daki istikrarını burada da sürdürdü. Traore gibi bir başka kiralık isim Tayfur Bingöl de, Bursaspor´da yeniden kendini bulurken; yeşil beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezona kıyasla bu sezonki kiralık oyuncularından verim aldı.<br>TFF 1´inci Lig´de şampiyonluk mücadelesini sürdüren ve liglerin yeniden oynanmaya başlamasının ardından kritik 6 maça çıkacak Bursaspor, önceki sezonlarına kıyasla bu sezon kadrosuna kattığı kiralık oyuncularda başarı sağladı. Devre arasında Aytemiz Alanyaspor´dan Tayfur Bingöl´ü , Demir Grup Sivasspor´dan da Abdou Razack Traore´yi kiralayan Bursa temsilcisi, her iki oyuncusundan da kısa süreçte önemli verim aldı.<br>TRAORE, FORMUNU KORUDU<br>31 yaşındaki deneyimli oyuncu Traore, yeşil beyazlı takıma gelişinin ardından 9 lig maçında forma giydi. Bu süreçte 3 gol atıp, 3 de asist yapan Burkina Fasolu oyuncu, takımına verdiği katkı ile kalitesini gösterdi. Bu sezonun ilk yarısında Demir Grup Sivasspor´da da benzer bir görüntü çizen Traore, burada da 4´ü Ziraat Türkiye Kupası, 9´u Süper Lig olmak üzere toplam 14 maçta 2 gol ve 2 asiste imza attı. Bu sezonun genelinde Traore´nin, 22 maçta 5 golü ve 5 asisti bulunuyor.<br>ÜST ÜSTE SAHNEDE<br>Bursaspor forması ile ikinci maçında Osmanlıspor deplasmanında forma giyen ve gol sevinci yaşayan deneyimli oyuncu, hemen akabinde Adana Demirspor ile iç sahada oynanan maçta da fileleri havalandırdı. Sonraki hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında asist yapan Traore, böylelikle üst üste 3 maçta takımının attığı gollere katkıda bulundu. Sonraki 3 maçı ise boş geçen tecrübeli oyuncu, Balıkesirspor deplasmanında birer gol ve asist ile galibiyete katkıda bulunurken, son oynanan Boluspor maçında da asistiyle göz doldurdu.<br>TAYFUR KENDİNİ BULDU<br>Tıpkı Traore gibi, devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen bir diğer isim Tayfur Bingöl de hücumda verimli oldu. 27 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibinde lig ve kupada toplam sadece 74 dakika süre alırken; Bursaspor´da ise kendini buldu. Bursaspor formasını terlettiği 9 lig maçında da vazgeçilmezler arasında yerini alan deneyimli oyuncu, birer gol ve asist kaydederek takımına katkıda bulundu.<br>GEÇEN SEZONKİ HATALAR TEKRARLANMADI<br>Bursaspor, geçtiğimiz sezon ise kiralık olarak kadrosuna kattığı oyunculardan verim almakta zorluk yaşadı. Newcastle United´dan kiralanan Henri Saivet, 29 maçta sadece ikişer gol ve asist kaydederek beklentilerin altında kaldı ve bu sezon İngiliz kulübünde de forma şansı bulamadı. Allano Lima da, Bursaspor ile 32 maçta 1 gol atıp, 4 asist yaptı, ancak kulübü Estoril tarafından daha sonra iki kulübe daha kiralandı. Tunay Torun, Bursaspor´da 26 maçta 2 asistte kalarak hayal kırıklığı yaratırken, kulübü Medipol Başakşehir tarafından Çaykur Rizespor´a bedelsiz gönderildi.<br>BİR TEK UMUT NAYİR...<br>Büyük umutlarla kadroya katılan santrfor Diafra Sakho da, Bursaspor´daki 20 maçınta 3 gol ve bir asistte kaldı. Kulübü Rennes, daha sonra Sakho´nun sözleşmesini feshetti. Savunmacı Aurelien Chedjou da Bursaspor´da 26 maça çıktı, bir gol ile oynadı. Ancak Chedjou da, kulübü Medipol Başakşehir tarafından 200 bin Euro bonservisle SC Amiens´e gönderildi. Bu oyuncular arasında bir tek Umut Nayir istikrarını korurken; Beşiktaş´tan kiralanan 26 yaşındaki santrfor, Bursaspor´da 26 maçta 5 gol attı. Beşiktaş´ın kadrosunda tuttuğu genç santrfor, siyah beyazlı ekiple bu sezon çıktığı 26 maçta 5 gol ve bir asiste imza attı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-04-17 11:33:39<br>

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