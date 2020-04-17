Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, korona virüs (covid 19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında, aralıksız çalışan belediye personeline gönderdiği mektupla teşekkür etti.

“Bütün dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüs salgınına karşı ilçemizde aldığımız koruyucu tedbirler kapsamında ekiplerimizin gece gündüz demeden çalışarak verdikleri emekler çok kıymetli” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kendi sağlıklarını riske atarak, aileleriyle birlikte olacakları zamanlardan ödün vererek, hepimizin sağlığını korumak maksadıyla ortaya koydukları üstün emekleri için ekiplerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Ekiplerimizin, gece gündüz demeden, özveriyle çalışarak verdikleri emekler çok kıymetli. Mutlu yarınlarımız için temizlik ekibimiz, vefâ ekibimiz, sosyal yardım ekibimiz, park ve bahçeler ekibimiz ve diğer bütün mesai arkadaşlarımızın, bu zor günlerde verdikleri emeklerin farkındayız. Onların emeklerini boşa çıkarmayalım, bizler de evlerimizde olalım. İnşallah, gelecek güzel günlere hep birlikte, sağlıkla ulaşacağız” dedi.

Ekiplerin emeklerinin değerini vurgulamak ve motivasyonunu artırmak maksadıyla bu uygulamayı yaptıklarını belirten Başkan Işık, ekiplerde görev yapan personellerin maaşlarına ek ödeme yapılacağını ve gıda paketleriyle destek olunacağını söyledi.

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