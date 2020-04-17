Eğitim Bir-Sen Bursa’dan Vefâ Destek Grubu

BursaEğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şubesi, kurulan Vefâ Sosyal Destek Grubu ile ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak yardımcı oluyor.

Şube Başkanı Ramazan Acar, sadece Bursa’da değil, ülke genelinde de gönüllü ordusu olan bir teşkilât olduklarını belirterek, “Biz bu günler için varız. Devletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz. Bugün değilse ne zaman anlayışı ile süreci omuzlayan teşkilat mensuplarıyla huzur duyulur, gurur duyulur” dedi.

Acar, korona virüs ile mücadele kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevine devam eden personel ile gönüllü eğitim çalışanlarını ziyaret ederek, maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı yaptıklarını açıkladı.

Bilhassa Avrupa ve Amerika başta olmak üzere diğer yabancı ülke devletlerinin de Covid19 karşısında nasıl kötü durumda olduğunu gördüklerini ifade eden ramazan Acar, “Hamdolsun, devletimiz milletine, milletimiz devletine sahip çıkıyor, yardımlaşıyor. Ülkece yaşadığımız olağanüstü bu süreçte okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen, memur, velhasıl bütün eğitim çalışanlarımız topyekûn, valilikler ve kaymakamlıklarca oluşturulan Vefâ Destek Gruplarında gönüllü çalışarak, sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımızın erzak ya da maaş çekme konusunda ihtiyaçlarını gideriyor” dedi.

Eğitim BirSen olarak, yaşanılan bu virüs mücadelesinde, çalışmalara devam edileceğini, hiçbir sorumluluktan kaçınılmayacağının altını çizen Acar,“Eğitim BirSen Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan’ın “Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefâ elbiseleri”sözlerinin yansımasını bütün illerimizde görebiliyoruz. Bursa'da da merkez ve ilçelerinde Sosyal Destek Gruplarında gönüllü görevli olarak katılan yüzlerce eğitimci arkadaşımız; 65 yaş ve üzeri büyüklerimize hizmet etmek için sosyal destek ekiplerinin yanında iletişim ekipleri, seyahat belgesi ve sosyal yardımlaşma vakfı ekiplerinde görev başındalar. Böyle bir zaman diliminde görev alarak büyüklerimize karşı gösterdikleri vefalı davranışlarından dolayı kendilerini bir kez daha tebrik ediyoruz. Seferberlik halinde görev îfâ eden eğitimci ordumuzdan Rabbim razı olsun, seyyiatlarını hasenata tebdil eylesin inşallah” sözleriyle sonlandırdı.

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