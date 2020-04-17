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Osmangazi’de koronavirüse karşı dört koldan mücadele Zabıtadan virüsle mücadele denetimleri Bir haftada 536 noktaya denetim

İHA

Osmangazi Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürürken, zabıta ekipleri de vatandaşların sağlığı için denetimleri sıkılaştırdı. Son bir haftada zabıta ekipleri, iş yerleri ve pazar yerleri olmak üzere toplam 536 noktada denetim yaptı.

Osmangazi’de koronavirüse karşı dört koldan mücadele Zabıtadan virüsle mücadele denetimleri Bir haftada 536 noktaya denetim

Osmangazi Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürürken, zabıta ekipleri de vatandaşların sağlığı için denetimleri sıkılaştırdı. Son bir haftada zabıta ekipleri, iş yerleri ve pazar yerleri olmak üzere toplam 536 noktada denetim yaptı.
Osmangazi Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışması yaparak salgının yayılmasını önlerken, zabıta ekipleri de bu süreçte denetimlerini artırdı. Fırın, market ve pazar gibi birçok noktada temizlik ve hijyen denetimleri yapan zabıta ekipleri, mahallelerde kurulan pazar yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaparken, pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlara da maske dağıttı. Yapılan denetimlerde yasağa uymadığı tespit edilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı pazarcı esnafı da evlerine gönderildi.
Koronavirüsle mücadele sürecinde denetimlerini artıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada, başta marketler ve genelgeye göre kapalı olması gereken iş yerleri ile pazar alanları olmak üzere toplam 536 noktada denetim yaptı. Denetimler kapsamında marketlerin bir defâda içeriye aldığı müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının fazlalaşmaması için giriş çıkışların kontrolüne, sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı gibi konulara dikkat edildi. Ayrıca, marketlerde hijyen kaidelerine uyulup uyulmadığı ve ürünlerin fiyatı ile ilgili etiket denetimleri de yapıldı.
Pazar yerlerinde sıkı denetim
Zabıta ekipleri, pazar yerlerinde yaptıkları denetimlerde ise esnafın, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan pazar satış yerlerinde her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olacak şekildeki genelgeye uyup uymadıklarını kontrol etti. Pazara gelen vatandaşlara ve esnafa maske ile eldiven dağıtan ekipler, pazar yerlerinin girişlerine de el dezenfektan aparatı koydu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, denetimlere sıkı bir şekilde devam ettiklerini belirterek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için denetimleri eksiksiz yerine getiriyoruz. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan esnaf ve vatandaşlara gerekli uyarıları yaparken, kurallara uyan tüm esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak bu denetimlere ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da gördükleri bir olumsuzluğu bizlere bildirsinler. Bu kötü günleri hep birlikte kurallara uyup, tavsiyeleri dikkate alarak geride bırakacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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