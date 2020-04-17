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KYK yurtlarında çalışanlar dertli

İHA

Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanlarının dertli olduğunu belirten Büro Memur Sen Bursa Şube Başkanı Eyyup Akbulut, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a çağrıda bulundu.

KYK yurtlarında çalışanlar dertli

Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanlarının dertli olduğunu belirten Büro Memur Sen Bursa Şube Başkanı Eyyup Akbulut, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a çağrıda bulundu.
Türkiye'nin korona virüs tedbirlerini sürecin başından beri sıkı tuttuğunu ifade eden Büro Memur Sen Bursa Şube Başkanı Eyyup Akbulut, "Korona virüs salgını her ne kadar Sağlık Bakanlığının uhdesinde olsa da, dolaylı veya direkt olarak birçok kamu kurumunu etkilemektedir. Bunların başında Gençlik ve Spor Hizmetleri il müdürlüklerine bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumları (KYK) gelmektedir. Bursa'da da hizmet veren Emir Sultan KYK ve Mehmet Zahid Kotku KYK öğrenci yurtları yurt dışından gelen yabancılar, umreden dönenler ve virüs şüphesi olanlar için karantina alanı olarak belirlenmiştir. Normal zamanda dahi eksik personelle hizmet veren yurtlarımız da karantina uygulamasının başlaması ile birlikte yurt idarecilerimiz, memurlarımız, güvenlik görevlileri ve temizlik personelleri bütün gayretleriyle, fedakârca çalışmış âdetâ kendi canlarını tehlikeye atarak 15 gündür evlerine dahi gitmeden, yirmi dört saat aralıksız hizmet vermektedirler. Bu hizmeti verirken kendi can güvenlikleri de koruma altında olmalıdır. Hastane ortamında çalışanlara sağlanan bütün imkânların buralarda çalışanlarımıza da sağlanması gerekmektedir" dedi.
Korona virüs şüphesiyle yurtlarda karantina altına alınan vatandaşların bütün ihtiyaçlarının çalışanlar aracılığı ile sağlandığını ifade eden Akbulut, "İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih ve 5353 sayılı korona virüs tedbirleri konulu yazılarında yetki dağımı açık bir şekilde belirtilmiştir. Temel ihtiyaçların karşılanması ve temizlik hizmetleri hususu AFAD tarafından, beslenme ve kantin hizmetleri Kızılay tarafından karşılanır denmektedir. Yine yazının devamında Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlardaki personel ve ekipleri müşahede ve izleme sürecinde görev yapacakları belirtilmiş. Ancak yetki karmaşasından kaynaklı iş ve işlemlerin çoğunluğu bu konuda hiçbir eğitimi olmayan yurt personelleri üzerinden yapılmış olup, iki gün önce yurt çalışanlarına yapılan virüs testinde iki arkadaşımızın sonucu pozitif çıkmış, bu durum diğer çalışanları daha fazla tedirgin ederken, bizleri de ziyadesiyle üzmüştür" diye konuştu.
Yurtlarda çalışanların malî yönde haklarında iyileştirme yapılmadığı gibi, ocak ayından beri fazla mesai ücretlerinin dahi ödenmediğini dile getiren Akbulut, "Aslında istekleri maddî karşılık değil, sadece takdir edilmek. Buradan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na çağrımızdır. Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürlüklerinde fedakârca görev yapan personelimizin malî haklarının yeniden gözden geçirilip, çalışan memnuniyetinin artırılması gerekmektedir. Bir diğer çağrımız ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'adır. Bu yurtlarda çalışan personellerin de sağlık çalışanları, polisler, ve benzer görevlerde olanlar gibi bu süreçte belediye araçlarından ücretsiz yararlanabilsinler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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