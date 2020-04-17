Yıldırım’da trafik düğümü çözülüyor Ankara yolu ve yakın çevre yolunun trafik yükünü azaltacak 35 metrelik yol için ilk adım atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yıldırım’da trafik düğümü çözülüyor Ankara yolu ve yakın çevre yolunun trafik yükünü azaltacak 35 metrelik yol için ilk adım atıldı

İHA

Yıldırım’da trafik düğümü çözülüyor Ankara yolu ve yakın çevre yolunun trafik yükünü azaltacak 35 metrelik yol için ilk adım atıldı

Yıldırım Belediyesi, Ankara yolu ve yakın çevre yolundaki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak 35 metrelik Mevlânâ yolunun açılması için ilk adımı attı.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin ulaşım yoğunluğunu önemli ölçüde rahatlatacak Mevlana yolunun açılması için ilk kazmayı vurdu. Yunus Emre Bulvarı’nı Özdilek Caddesi’ne bağlayacak yolun 700 metrelik ilk etabının açılması için başlatılan çalışmalar çerçevesinde yıkılması ön görülen 14 binadan 13’ünün hak sahibi ile mutâbakata varıldı, bir hak sahibi ile ise görüşmeler devam ediyor.
Birçok şehrin olduğu gibi Bursa’nın da öncelikli çözüm bekleyen konularından birisinin ulaşım olduğuna işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mevcut yollarımız, artan nüfus ve bunun beraberinde trafik yoğunluğuna cevap vermekte zorlanıyor. Bunu çözmek adına yeni yatay ve dikey arterlerin açılması gerekiyor. Bu anlamda, ‘Bismillah’ diyerek startını verdiğimiz yol, trafik yoğunluğunun azalmasına önemli katkı sağlayacak. Osmangazi ve Yıldırım’ı birbirine bağlayan Yunus Emre Bulvarı, hem yakın çevre yoluna hem de Ankara Caddesi’ne bir alternatif teşkil ediyor. Ancak bu yol Yunus Emre Spor Kompleksimizin önünde son buluyor. Araçlar buradan yakın çevre yoluna veya Ankara yoluna yönelmek zorunda kalıyor. Bu da zaten yoğun bir trafik akışı olan bu yollarımızdaki yoğunluğu daha da arttırıyordu. Bu yolun açılması bu yoğunluğu önemli ölçüde azaltacak” dedi.
Yeni yolun ilk etabında 14 binanın yıkılacağını da aktaran Başkan Yılmaz, “Toplam bin 37 metrelik yolun 700 metrelik etabında hak sahiplerinin tamamına yakını ile uzlaşma sağladık. Sadece bir hak sahibi ile görüşmelerimiz devam ediyor ve bu da kısa süre içeresinde tamamlanacak. Bu projenin diğer bir önemli boyutu ise burada herkes kazanacak. Burada hak sahipleri ile görüşerek onların evlerine karşılık yine bir ev veriyoruz. Bugüne kadar 36 hak sahibine Mevlânâ Hümâ Hatun Evleri’nden 32 daire verdik. Bir taraftan Yıldırım yeni bir ulaşım aksına kavuşurken, diğer taraftan da buradaki sağlıksız ve plansız konutlarda ikamet eden vatandaşlarımız, modern ve güvenli evlere sahip olacak. Dolayısı ile hem ilçemiz kazanacak hem de hemşerilerimiz kazanacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burkay: “Şirketlerimiz üretim kabiliyetini kaybetmemeli”
YEREL HABERLER Burkay: “Şirketlerimiz üretim kabiliyetini ...
Mudanya Belediyesi korona günlerinde dayanışmayı büyüttü
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi korona günlerinde dayanışmayı ...
(Görüntülü) Psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor
KYK yurtlarında çalışanlar dertli
YEREL HABERLER KYK yurtlarında çalışanlar dertli
Çiftçiye destek sürüyor
YEREL HABERLER Çiftçiye destek sürüyor
Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
YEREL HABERLER Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi ...
Ücretsiz maskeler Bursa'da eczanelere geldi
YEREL HABERLER Ücretsiz maskeler Bursa'da eczanelere geldi
Osmangazi’de psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor
Sokağa çıkma yasağı öncesi yüzlerce metre et kuyruğu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı öncesi yüzlerce metre et kuyruğu
Osmangazi’de koronavirüse karşı dört koldan mücadele Zabıtadan virüsle mücadele denetimleri Bir haftada 536 noktaya denetim
YEREL HABERLER Osmangazi’de koronavirüse karşı dört koldan ...
Bursa'da çarşı ve hanlar bölgesi 20 Nisanda açılıyor
YEREL HABERLER Bursa'da çarşı ve hanlar bölgesi 20 Nisanda açılıyor
23 Nisan’da bayram havası evde yaşanacak
YEREL HABERLER 23 Nisan’da bayram havası evde yaşanacak
Eğitim Bir-Sen Bursa’dan Vefâ Destek Grubu
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Bursa’dan Vefâ Destek Grubu
Krona virüsle mücadele ekiplerine Başkan Işık’tan duygusal mektup
YEREL HABERLER Krona virüsle mücadele ekiplerine Başkan Işık’tan ...
Onlarca pelikan barajı mesken tuttu Leyleklerden sonra pelikanlar da İnegöl'e geldi
YEREL HABERLER Onlarca pelikan barajı mesken tuttu Leyleklerden ...
Yardımına polis yetişti Hastaneden alıp evine bıraktılar
YEREL HABERLER Yardımına polis yetişti Hastaneden alıp evine ...
(Görüntülü) İpekçilik Caddesi sil baştan yenileniyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İpekçilik Caddesi sil baştan yenileniyor
"Et yemeyin" uyarısına Türk profesörden tepki
YEREL HABERLER "Et yemeyin" uyarısına Türk profesörden tepki
Traore gollerine Bursaspor'da da devam etti
YEREL HABERLER Traore gollerine Bursaspor'da da devam etti
Bu gıdalar baharda iyi geliyor
YEREL HABERLER Bu gıdalar baharda iyi geliyor
İpekçilik Caddesi sil baştan yenileniyor
YEREL HABERLER İpekçilik Caddesi sil baştan yenileniyor
Bu ilçede kimse maskesiz kalmayacak
YEREL HABERLER Bu ilçede kimse maskesiz kalmayacak
İlginç korona tedbiri... Karavanı ofise çevirdi Hem iş yapıyor hem kafa dinliyor
YEREL HABERLER İlginç korona tedbiri... Karavanı ofise çevirdi Hem ...
(Özel) Bursa'da binlerce arının şok eden ölümü...Ölen arılarıyla müdürlüğe geldiler Ölü arılarıyla soluğu Tarım Müdürlüğünde aldılar Bursa'da zararlı tarım ilaçları yüzünden arıları ölen bal üreticileri tedbir alınmasını istiyor
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da binlerce arının şok eden ölümü... ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X