Somuncu Baba Gönül Fırını evde kalanlar için üretiyor Osmangazi’de kimse ekmek sıkıntısı yaşamayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Somuncu Baba Gönül Fırını evde kalanlar için üretiyor Osmangazi’de kimse ekmek sıkıntısı yaşamayacak

İHA

Osmangazi Belediyesi, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında vatandaşların ekmek sıkıntısı yaşamaması için Somuncu Baba Gönül Fırını'nın üretim kapasitesini iki katına çıkarttı.

Somuncu Baba Gönül Fırını evde kalanlar için üretiyor Osmangazi’de kimse ekmek sıkıntısı yaşamayacak

Osmangazi Belediyesi, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında vatandaşların ekmek sıkıntısı yaşamaması için Somuncu Baba Gönül Fırını’nın üretim kapasitesini iki katına çıkarttı.
Osmangazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bir kez daha uygulamaya konulan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan Osmangazililer için ekmek üretimine hız verdi. Osmangazi Belediyesi’nin ihtiyaç sahipleri için yıllardır hizmet veren Somuncu Baba Gönül Fırını’nda sokağa çıkma yasağı öncesi üretim iki katına çıkarıldı. Normal günlerde 5 bin ekmek üretiminin yapıldığı fırında, sokağa çıkamayan Osmangazililerin sıkıntı yaşamaması için günlük 10 bin ekmek üretilmeye başlandı. Üretilen ekmekler, Cumartesi sabahı vatandaşların kahvaltılarında olabilmesi için Cuma gününden muhtarlar vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Ayrıca sokağa çıkma yasağı süresince evlerinde kalacak olan vatandaşlar için de Osmangazi Belediyesi’nin ‘Vefâ Sosyal Destek Grubu’ sokak sokak dolaşarak ekmek dağıtacak.
Osmangazi Belediyesi ‘Vefa Sosyal destek Gurubu’, sokağa çıkma yasağı süresince sadece Somuncu Baba Gönül Fırını’nda üretilen ekmekleri değil, 112155 ve 156 numaralı Vefa Destek Hatları ile Osmangazi Belediyesi’nin 444 16 01 çağrı merkezini arayarak talepte bulunan vatandaşlar için mahallelerdeki fırınlardan alacakları ekmekleri de vatandaşlara ulaştıracak. Ekmeğin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımını da sürdürecek olan Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkamayan ve ilaç alması gereken 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin de raporlu ilaçlarını eczanelerden alarak vatandaşlara ulaştıracak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Türkiye’ye örnek sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Somuncu Baba ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Ekmek Fırını’nda her gün binlerce ekmek üretiyoruz. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte üretiminizi arttırdık. Vatandaşlarımız endişe etmesin. Kimseyi ekmeksiz bırakmayız. Yasak süresi boyunca ekiplerimiz mahalle ve sokaklarımızda dolaşarak ekmek servisine devam edecektir. Vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Tüm resmi kurumlarla irtibat halindeyiz. Ekiplerimiz, sabahın erken saatlerinden itibaren görev başında olacaklar. Özellikle 65 yaş üstü yalnız ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile ihtiyaç sahiplerimiz 112155 ve 156 nolu Vefâ Destek Hatları ile 444 16 01 çağrı merkezimize ulaşabilirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı ...
Yıldırım’da trafik düğümü çözülüyor Ankara yolu ve yakın çevre yolunun trafik yükünü azaltacak 35 metrelik yol için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Yıldırım’da trafik düğümü çözülüyor Ankara yolu ve ...
Burkay: “Şirketlerimiz üretim kabiliyetini kaybetmemeli”
YEREL HABERLER Burkay: “Şirketlerimiz üretim kabiliyetini ...
Mudanya Belediyesi korona günlerinde dayanışmayı büyüttü
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi korona günlerinde dayanışmayı ...
(Görüntülü) Psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor
KYK yurtlarında çalışanlar dertli
YEREL HABERLER KYK yurtlarında çalışanlar dertli
Çiftçiye destek sürüyor
YEREL HABERLER Çiftçiye destek sürüyor
Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
YEREL HABERLER Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi ...
Ücretsiz maskeler Bursa'da eczanelere geldi
YEREL HABERLER Ücretsiz maskeler Bursa'da eczanelere geldi
Osmangazi’de psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de psikologlar vatandaşın ayağına gidiyor
Sokağa çıkma yasağı öncesi yüzlerce metre et kuyruğu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı öncesi yüzlerce metre et kuyruğu
Osmangazi’de koronavirüse karşı dört koldan mücadele Zabıtadan virüsle mücadele denetimleri Bir haftada 536 noktaya denetim
YEREL HABERLER Osmangazi’de koronavirüse karşı dört koldan ...
Bursa'da çarşı ve hanlar bölgesi 20 Nisanda açılıyor
YEREL HABERLER Bursa'da çarşı ve hanlar bölgesi 20 Nisanda açılıyor
23 Nisan’da bayram havası evde yaşanacak
YEREL HABERLER 23 Nisan’da bayram havası evde yaşanacak
Eğitim Bir-Sen Bursa’dan Vefâ Destek Grubu
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Bursa’dan Vefâ Destek Grubu
Krona virüsle mücadele ekiplerine Başkan Işık’tan duygusal mektup
YEREL HABERLER Krona virüsle mücadele ekiplerine Başkan Işık’tan ...
Onlarca pelikan barajı mesken tuttu Leyleklerden sonra pelikanlar da İnegöl'e geldi
YEREL HABERLER Onlarca pelikan barajı mesken tuttu Leyleklerden ...
Yardımına polis yetişti Hastaneden alıp evine bıraktılar
YEREL HABERLER Yardımına polis yetişti Hastaneden alıp evine ...
(Görüntülü) İpekçilik Caddesi sil baştan yenileniyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İpekçilik Caddesi sil baştan yenileniyor
"Et yemeyin" uyarısına Türk profesörden tepki
YEREL HABERLER "Et yemeyin" uyarısına Türk profesörden tepki
Traore gollerine Bursaspor'da da devam etti
YEREL HABERLER Traore gollerine Bursaspor'da da devam etti
Bu gıdalar baharda iyi geliyor
YEREL HABERLER Bu gıdalar baharda iyi geliyor
İpekçilik Caddesi sil baştan yenileniyor
YEREL HABERLER İpekçilik Caddesi sil baştan yenileniyor
Bu ilçede kimse maskesiz kalmayacak
YEREL HABERLER Bu ilçede kimse maskesiz kalmayacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X