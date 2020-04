“Karacabey Belediye Başkanlığı'na adayım”

Karacabey Saadet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzer, 4 yıl sonra yapılacak seçimlerde belediye başkanlığına şimdiden aday olduğunu duyurdu.

Saadet Mahallesi Muhtarı ve Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uzer, çalışkanlığı ve üretkenliği ile dikkatleri üzerine toplamaya başardı. Adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Uzer, yardıma muhtaç insanlara gıda başta olmak üzere ayakkabı, giysi, yakacak, okul malzemeleri ve nakdi yardımda bulunarak Karacabey’de adından sıkça söz ettiriyor.

Saadet Mahalle Muhtarı ve Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uzer sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Değerli Karacabeyliler bize verdiğiniz yardımlar ve destekler Belediye Başkanlığı dönemimizde sizlere kapı kapı hizmet ederek geri dönecektir. Sizler her zaman, en iyiye layık insanlarsınız. Sizler belediyeye gelmeyeceksiniz. Bizler sizin her zaman ayağınıza hizmet için geleceğiz. Ben namus ve şeref sözü veriyorum. Karacabey aşığı olarak, nasip olursa başkanlık koltuğuna oturduğumda maaşımın sadece asgari ücrete denk gelen kısmını alacağım. Diğer bölümlerini fakir, yoksul ve ihtiyaçlı ailelere dağıtacağım. İş ve aş imkanı sağlayarak tüm Karacabey halkımızın yanında olacağım. İşin olmadığı yerde, aş olmaz. Aşın olmadığı yerde, eşte olmaz, yuvada kurulmaz. Benim belediye başkanlığımda, herkesin tenceresi kaynayacak. Herkesin evine bir abiniz, bir kardeşiniz olarak misafir olacağım. Hiçbir zaman gurur ve kibir sahibi olmayacağım. Hazırlayacağım birçok projeyle Karacabey’den Yeniköy’e kadar tüm esnafımıza, Karacabey’in her yerine özenle hizmet edeceğim. Seçimlere 4 yıl kalması beni ilgilendirmiyor. Ben vatandaşlara hizmetimin doğrultusunda her zaman hizmette ettim ve etmeye devam edeceğim. Bugüne kadar hizmetlerimizi vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde yaptık. Bugünden sonra da böyle yapacağız. Sizin beni sevdiğinizi biliyorum. Bende Karacabey’imi ve sizleri çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

