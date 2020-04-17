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Karsan'dan üretime devam kararı Üretim 20 Nisan'dan itibaren başlıyor

İHA

1 Nisan itibariyle üretime geçici olarak ara veren Karsan, 20 Nisan'da üretime kısmi olarak yeniden başlayacak. Bu süreçte, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda, üretim süreçlerini sosyal mesafe kurallarına göre düzenleyen Karsan, aynı anda fabrikada bulunan çalışan sayısını minimumda tutarak üretimi günlere dağıtacak. Karsan ayrıca, fabrika girişinden başlayarak personel servisleri, yemekhaneler, soyunma kabinleri, mola ve çalışma alanları gibi tüm ortak alanlarda ise tedbirleri artırıyor.

Karsan'dan üretime devam kararı Üretim 20 Nisan'dan itibaren başlıyor

1 Nisan itibariyle üretime geçici olarak ara veren Karsan, 20 Nisan’da üretime kısmi olarak yeniden başlayacak. Bu süreçte, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri doğrultusunda, üretim süreçlerini sosyal mesafe kurallarına göre düzenleyen Karsan, aynı anda fabrikada bulunan çalışan sayısını minimumda tutarak üretimi günlere dağıtacak. Karsan ayrıca, fabrika girişinden başlayarak personel servisleri, yemekhaneler, soyunma kabinleri, mola ve çalışma alanları gibi tüm ortak alanlarda ise tedbirleri artırıyor.
Korona virüs (Covid19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde 1 Nisan’da üretime ara verdiğini duyuran Karsan, 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren üretime kısmi olarak başlayacak. Bu süreçte, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri doğrultusunda, üretim süreçlerini sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenleyen Karsan, minimum çalışan sayısı ile üretimi günlere dağıtacak. Alınan önlemler çerçevesinde, personel servisleri, yemekhane, soyunma kabinleri, mola alanları gibi tüm ortak alanlarda ise tedbirler artırılıyor.
“Acil Durum Eylem Planı oluşturuldu”
Pandeminin ilk anlarından itibaren Acil Durum Eylem Planı oluşturduklarını ve kurulan özel ekiple gündemi anlık olarak takip ettiklerini belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Mart ayı itibariyle tüm lokasyonlarımızda, çalışma ve ortak alanların sıklıkla dezenfeksiyonu, ziyaretçi yasağı, uzaktan online toplantı gibi birçok tedbiri hassasiyetle devreye almıştık. Riski minimize etmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. 1 Nisan’da verdiğimiz aranın ardından, 20 Nisan itibariyle üretime aynı hassasiyetle kısmi olarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Türkiye ekonomisi için üretmeye devam edeceğiz”
Üretime yeniden başlamak için resmi makamlarca önerilen gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye ekonomisi için üretmeye ve ürettiğimiz araçları toplumun ihtiyacına sunmaya devam etme bilinciyle hareket ediyoruz. Bunu yaparken insan sağlığı birinci önceliğimiz. Bu kapsamda, aldığımız tedbirlere ek olarak, kısmi olarak başlayacak üretimi günlere dağıtacağız ve aynı anda fabrikada çalışan sayısını azaltacağız. Türkiye olarak bu zorlu süreçten kısa süre içerisinde güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyor, herkese sağlıklı günler diliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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