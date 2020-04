Karantinadaki vatandaşlardan teşekkür mektubu

Yurt dışından gelerek, Covid19 tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarına yerleştirilen ve 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderilen vatandaşlar, sunulan imkânlardan dolayı herkese teşekkür ettikleri duygu dolu mektuplar yazdı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen ve yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bursa Emir Sultan Yurdu ve Mehmet Zahid Kotku Yurdu'na yerleştirilenler, 14 günlük karantina sürecinin sonunda evlerine gönderilmeye başlandı.

Yurtdışından iki hafta önce gelen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarına transferleri AFAD tarafından yapılırken, sağlık ile ilgili takipleri Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24 saat esasına dayalı görevlendirilen hekim ve hemşireler tarafından yapılıyor. Sağlık ekipleri, izalosyonda kalan kişilerin her gün ateşlerini ölçerek, semptom sorgulamasını yaparken, farklı sağlık sorunları olan vatandaşlarla da ilgileniyor. Sağlık çalışanları, ilaç dâhil sağlıkla ilgili her türlü organizasyonu yaparken, vatandaşlar sunulan imkânlardan memnun kaldı. Yurt personelinden sağlık çalışanına kadar herkese teşekkür eden vatandaşlar, duygu dolu mektuplar yazdı.

“Kelimeler yetmiyor”

Yurtdışından gelen bir vatandaş kaleme aldığı mektupta, "Yurt ortamından ve şartlarından oldukça memnunum. Böylesi bir kriz ortamında devletimiz en ince ayrıntısına kadar düşünmüş. Yemek, temizlik, öğün arası ikramlar. Zaten sağlık konusunu söylemeye gerek bile yok. Zira Türkiye, tüm dünyaya sağlık konusundaki başarısını kesinlikle kanıtladı. Yani ne kadar övünsem azdır. Kelimeler yetmiyor bu hizmeti övmeye" ifadelerini kullandı.

2 Nisan Perşembe Günü İstanbul Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra otobüslerle Bursa Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na getirildiklerini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Uçaktan indiğimiz andan itibaren hiçbir aksama ve eksiklik olmadan karantina süreci devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

“İhtiyacımız olan her şey vardı”

"Karantinanın 7. günü ve bu 7 günün nasıl geçtiğini anlayamadım" diyen başka bir vatandaş ise, karantinaya girmeden önceki duygularını anlattı. Mektubunda, "Karantinaya girmeden önce herkes gibi benimde kafamda birkaç soru vardı. İnternetten paylaşılan kötü videolar yüzünden biraz tedirgindim. Ama Bursa Emir Sultan Yurdu'na geldiğimiz ilk gün ve odama geldiğimde gördüklerim beni çok şaşırtmıştı" diye duygularını dile getiren vatandaş, "Bulunduğum oda da ihtiyacım olan her şey fazlasıyla vardı. Bize verdikleri ve gösterdikleri hizmet beklentinin kat kat üstündeydi. Dünyanın ve ülkemizin bulunduğu Covid19 salgını sürecinde bizlere bu hizmeti verdiği için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'na en önemlisi devletimize bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim" şeklinde not düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.