Başkan Kanar'dan pazar yerinde sosyal mesafe denetimi

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Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, korona virus sebebiyle kapalı pazar yerinde alınan tedbirleri inceledi.

Belediye tarafından pazar yerlerinde alınan tedbirleri yerinde inceleyen Başkan Mehmet Kanar, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Kanar, "Girişe yerleştirilen dezenfeksiyon tüneli ile hemşehrilerimiz baştan ayağa dezenfekte olarak alışverişlerine başlıyorlar. Yaş ve maske kontrolü yapan ekiplerimiz, vatandaşlarımızı dezenfeksiyon tüneline yönlendirerek belediyemizce üretilen maskeleri hediye ediyorlar. Uyarıları dikkate alan esnaflarımız tezgâhlarını sosyal mesafe aralığına uygun olarak açıyorlar. İkazları dikkate alan esnaf ve ilçe halkına teşekkür ediyorum" dedi.

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