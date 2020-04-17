Yasak öncesi et ve süt ürünleri satan dükkanlara akın ettiler

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<br>Huzeyfe ÖZDEMİRSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da, 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar et ve süt ürünleri satan iş yerleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.<br>30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'te başlayacak olan 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Bursa'da, vatandaşlar, et ve süt ürünleri satan iş yerlerine akın etti.<br>Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayarak kuyruk oluşturdu.<br>Vatandaşlardan Osman İnanç, "Bir kilo kıyma almak için bir saattir bekliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR/Semih ŞAHİN<br>2020-04-17 16:41:16<br>

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