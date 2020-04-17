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Bursa'nın son misafirleri de karantina yurdundan ayrıldı Bursa'da misafir edilen 513 vatandaş tahliye edildi Yurt dışından getirilerek testleri pozitif çıkan hastalar hastanelerde tedavi ediliyor

İHA

Yurt dışından getirilerek Bursa'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirilen son 102 kişi de karantina sürecini tamamlayarak taburcu oldu. Bursa'da karantinaya alınan toplam 513 kişi 14 günlük müşahede süresinin ardından Bursa'dan ayrıldı.

Bursa'nın son misafirleri de karantina yurdundan ayrıldı Bursa'da misafir edilen 513 vatandaş tahliye edildi Yurt dışından getirilerek testleri pozitif çıkan hastalar hastanelerde tedavi ediliyor

Yurt dışından getirilerek Bursa'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirilen son 102 kişi de karantina sürecini tamamlayarak taburcu oldu. Bursa'da karantinaya alınan toplam 513 kişi 14 günlük müşahede süresinin ardından Bursa'dan ayrıldı.
Yurt dışından İstanbul'a özel uçakla getirildikten sonra Bursa'da öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca karantina altına alınan 102 Türk vatandaşı, testlerin ardından tahliye edildi. Valizleriyle birlikte yurttan çıkış yapan vatandaşlar sırayla otobüslere hareket etti. Valizlerini otobüslere yükleyen vatandaşlar, Bursa'dan evlerine gitmek için hareket etti. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi farklı şehirlere karantinadaki vatandaşları ulaştırmak için hareket eden minibüsler, polis eskortuyla birlikte yurttan ayrılırken, korona virüs testleri pozitif çıkan vatandaşların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Testleri pozitif çıkan vatandaşlar tedavi ediliyor
Yurt dışından getirilen vatandaşların bazılarının korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenilirken, bu hastaların Bursa'da bulunan çeşitli hastanelerde tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Ayrıca yurttan ayrılan vatandaşların kendi evlerinde de sosyal izolasyon kuralına uyarak kendilerini 14 gün boyunca karantinada tutacakları öğrenildi.

Bursa'da 513 vatandaş karantinaya alınmıştı
Korona virüs salgınının dünyayı etkisi altına almasının ardından Türkiye, her ülkeye uçak yollayarak yurt dışındaki vatandaşları Türkiye'ye geri getirmişti. Havaalanlarına getirilen vatandaşlar, buradan çeşitli şehirlerdeki öğrenci yurtlarında 14 gün müşahede altına alınmıştı. Bursa'da karantina yurdu yapılan Emir Sultan ve Zahit Kotku Öğrenci Yurtları'nda toplam 513 Türk vatandaşı karantinaya alınmıştı. Geçen pazartesi günü karantina süreci sona ererken yurtlardan tahliyeler başlamıştı. Bugün de 102 vatandaşın Emir Sultan Öğrenci Yurdu'ndan ayrılmasıyla birlikte, Bursa'daki karantina yurtları tamamen boşaltılmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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