Sokağa çıkma yasağında kafeterya soyan hırsız yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Hayri ŞEN/İZNİK(Bursa), (DHA)BURSA'da geçen cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulandığı sırada kafeteryadan elektronik cihazları çalan hırsızı yakaladı.<br>İznik İlçesi'ndeki Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sahil Caddesi´nde bulunan kafeteryaya geçen cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulandığı sırada giren U.V. (27), kasada bulunan bozuk paralar ile bilgisayar kasasını alıp, kaçtı. Hırsızlık olayı, geçen pazartesi sabahı İsmail Akyüz'ün iş yerine gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine gelen polis, incelediği güvenlik kamerasından hırsızlık şüphelisinin eşkalini tespit etti.<br>Olayın ardından soruşturmayı genişleten İznik Emniyet müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda sahil bölgesindeki iki kafeteryadan bilgisayar, cep telefonu ve LED TV´leri çalan U.V.'yi (27) yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı mallara ise el konuldu.<br>Olayla ilgili olarak adli tahkikat devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Hayri ŞEN<br>2020-04-17 18:38:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.