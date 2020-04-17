Mudanya yolunda asfalt çalışması

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– Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya yolu Mudanya Kavşağı Esentepe Kavşağı arasında 1820 Nisan tarihleri arasında asfalt çalışması yapılacağını bildirerek, alternatif güzergahları açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmangazi ilçesi Mudanya yolu (Sanayi Caddesi) Mudanya Kavşağı Esentepe Kavşağı arasında 18 Nisan saat 00.00 – 20 Nisan 00.00 saatleri arasında asfalt çalışması yapılacağı açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Mudanya yolundaki çalışmalar için Mudanya Yolu, Mudanya köprülü kavşağından itibaren trafiğe kapatılacak olup, trafik ihtiyaç durumları için alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Alternatif güzergah olarak İzmir Yolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Ata Bulvarı kullanılarak Mudanya yoluna ulaşım sağlanacaktır” denildi.

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