Bursa'da boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi

<br>Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da koronavirüs salgını nedeniyle getirilen 2 günlük <br>sokağa çıkma yasağının ilk gününde, boş kalan yol ve meydanlar, havadan görüntülendi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan 31 kentten biri olan Bursa´da sokaklar, caddeler ve meydanlar boş kaldı. Kentin en kalabalık noktalarından olan Kent Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı sessizliğe büründü. Boş kalan yol ve meydanlar drone ile havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN<br>2020-04-18 10:40:31<br>

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