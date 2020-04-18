Ekmek Bursalıların ayağına götürülüyor Fırıncılardan mesaj: “Evde kal Türkiye, ekmek kapına gelecek”

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Bursa’da sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte fırıncılar ekmeği vatandaşların kapısına götürmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 30 büyük şehir ile Zonguldak'ta saat 00.00'dan itibaren iki günlük sokağa çıkma yasağı ilân edilmesinin ardından vatandaşların ekmek fırınlarına akın etmesini önlemek için Bursa’da fırıncılar evlerin kapılarına servis verdi. Sabah erken saatlere kadar hazırlık yapan fırıncılar, Bursa mahallelerinde satışa başladı. Servis araçlarına konulan ekmekler, mahallelerde vatandaşın ayağına kadar gitti.

Fırıncı Ümit ve Fedai kardeşler, "Evde kal Türkiye'm, ekmek kapına gelecek" dedi.

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