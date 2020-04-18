İş arkadaşlarını öldürüp, cesedini çuvalla otoyol kenarına atan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da iş arkadaşları olan Afganistan uyruklu Hakim Muhammed´i (35) öldürdüğü öne sürülen Serkan K. ile cesedi çuvala koyup, otoyal kenarına atmasına yardımcı olduğu ileri sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.<br>Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini arayan Afganistan uyruklu Serkan K., kardeşi İbrahim K.´nın (35), yine aynı ülke vatandaşı Hakim Muhammed´i öldürdüğü ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler, İbrahim K.´yi yakalayarak, gözaltına aldı. İfadesinde Hakim Muhammed´i tabancayla kafasına ateş ederek öldürdüğünü kabul eden İbrahim K., cesedi otoyol kenarına attığını söyledi. İbrahim K.´ye yardım ettikleri belirlenen iş arkadaşları Gül M. (26), Habib Y. (25) ve Amir M. (26) de yakalanarak gözaltına alındı.<br>İbrahim K.´nın ifadesi doğrultusunda araştırma başlatan jandarma ekipleri, Hakim Muhammed´in cansız bedenini, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kurtul mevkisinde çuval içinde buldu. Ceset, Gemlik Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.<br>Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-04-18 14:20:22<br>
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