Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza

<br>Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişiye polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren 31 ilde uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler şehrin birçok yerinde denetimlerini artırdı. Ekipler, Ankara Yolu Caddesi'nde yapılan uygulamada yolda yürüyen Murat Ç.´yi (18) durdurdu. Polis, Murat Ç.´ye nereye gittiğini ve koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağından haberinin olup olmadığını sordu. Salgın ve yasaktan haberinin olmadığını söyleyen Murat Ç.´ye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-04-18 14:56:02<br>
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