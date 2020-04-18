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Bursa'da atlar, boş kalan cadde ve sokaklarda gezdi

DHA

Bursa'da atlar, boş kalan cadde ve sokaklarda gezdi

<br>Semih ŞAHİNHuzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA'da başıboş atlar, sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan cadde ve sokaklarda gezdi.<br>İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden biri olan Bursa'da, cadde ve sokaklar boş kaldı. Araç ve yaya trafiğinin olmadığı caddelerde başıboş gezen atlar görüntülendi. Atıcılar Mahallesi'nde atların caddelerde gezinmesi, ilginç görüntüler oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-04-18 14:58:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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