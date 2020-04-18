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Kötü gün dostu Büyükşehir

İHA

Kötü gün dostu Büyükşehir

Korona virüsle mücadele için Türkiye'nin en geniş çaplı sosyal destek programını devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 16 bin 705 kişiye sosyal yardım, 867 bin 450 adet ekmek, 16 bin 242 pazar filesi ve yaklaşık 40 bin kişiye de sıcak yemek dağıttı.
Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgınıyla mücadele kapsamında Bursa'nın da aralarında bulunduğu 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu ile vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Salgının Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayı başından itibaren salgında etkin bir mücadele programını devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gerek açık ve kapalı alan dezenfeksiyonları gerekse de evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlara yönelik yardımlarını aralıksız sürdürüyor.
29 hektar alan ilaçlandı
Korona virüsle mücadele kapsamında en etkin çalışmalardan biri dezenfeksiyon çalışmaları oldu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 17 ilçeyi kapsayacak şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında toplu ulaşım araçlarından vatandaşların yoğun olarak kullandığı açık ve kapalı alanlarda düzenli dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Salgının ilk çıktığı dönemde toplu ulaşım araçlarında 15 günde bir yapılan dezenfeksiyon çalışması, artık haftada bire inerken, tüm toplu taşıma araçları bunun yanında her gün deterjanlı suyla yıkanıyor. Kamu kurumları, sosyal tesisler, alt ve üst geçitler, türbe, müze, oyun parkları, pazar alanları, taksi, dolmuş ve tarihi bölgeleri kapsayan çalışmalarda toplam 7 bin 985 açık ve kapalı alanda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirilirdi. Toplamda 29,5 hektar yani 29 milyon 500 bin metrekare alanda dezenfeksiyon çalışması yapıldı ve bugüne kadar 530 ton solüsyon kullanıldı.
Büyükşehir yanınızda
Büyükşehir Belediyesi, sadece dezenfeksiyon çalışmalarıyla değil, aynı zamanda genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların mağdur edilmemesi için de oluşturulan Vefa Destek Grubu ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Beyaz Masa, Alo 153 ve Büyükşehir Santraline bugüne kadar gelen yaklaşık 145 bin çağrıya yanıt verilirken, bunun yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ayrı bir ekip de her gün 60 yaş üstü vatandaşları tek tek arayıp, ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. Bu yolla da her gün ortalama 800 vatandaşa ulaşılırken, bugüne kadar yaklaşık 8 bin vatandaşla temasa geçildi.
Evde kal Bursa
Salgın sürecinin Bursa'da en az hasarla atlatılması için vatandaşlara sürekli evde kal çağrısında bulunan Büyükşehir Belediyesi, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması adına yardım ve destek hizmetlerini de geniş bir yelpazede sürdürüyor. Salgın sürecinde de evde yaşlı ve hasta bakım hizmetlerini aksatmadan sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte 15 bin 465 evde bakım hizmeti ve temizli kiti dağıtımı gerçekleştirdi. Yine 2 bin 90 kişinin ambulansla nakli sağlanırken, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 16 bin 705 kişiye sosyal yardım yapıldı. BURFAŞ koordinasyonunda sıcak yemek dağıtımı yapılan kişi sayısı 39 bin 600'e ulaşırken, BESAŞ tarafından da 867 bin 450 ekmek ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. TARIM A.Ş. tarafından yapılan sebze meyveden oluşan pazar filesi dağıtımında ise 16 bin 242 kişiye ulaşıldı. Yine zabıta ekipleri de 276 vatandaşın market ve eczane alışverişini, 192 vatandaşın da bankadan maaş çekim işlemini gerçekleştirdi. BUSKİ'nin kapıda su kartı yüklemesi uygulamasından da bugüne kadar 313 vatandaş yararlandı.
İhtiyaç nerede Büyükşehir orada
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm insanlığın zorlu bir sınavdan geçtiğini, kuralla uyan, kişisel temizliğine özen gösterip, sosyal mesafeye dikkat edenlerle bu sürecin en az hasarla atlatılabileceğini söyledi. Hiçbir vatandaşın bu süreçte mağdur olmaması için yaklaşık 1500 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubu ekibiyle yoğun bir çalışma sergilediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Sadece fiziki yardımlar değil vatandaşlarımızın ihtiyacı ne ise, o alanda yeni yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Sanal kütüphane, online tiyatro, hayvanat bahçesinin canlı olarak internet üzerinden izlenebilmesinin yanında uzman psikologlarımızla bu süreçte arayan vatandaşlarımıza psikolojik destek de sağlıyoruz. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki gerek hükümetimiz, gerekse de yerel yönetimler olarak bizler elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu sadece kurumların tedbir ve çalışmalarıyla aşılabilecek bir süreç değil. Herkese önemli görevler düşüyor ve en önemlisi de bu süreçte evde kalmak. Vatandaşlardan tek isteğimiz zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve çıkmak zorunda olanların da maske takıp, sosyal mesafeyi korumaları" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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