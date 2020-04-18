Sokağa çıkma yasağına rağmen at arabasıyla hurda topladı, cezayı yedi

<br>Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa), (DHA)BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen at arabasıyla hurda toplayan G.B.´ye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren 31 ilde uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, denetimlerini artırdı. Kentin çeşitli noktalarında uygulama yapan ekipler, at arabasıyla hurda toplayan G.B.´ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL para cezası kesti. At arabası ise, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN<br>2020-04-18 15:08:14<br>
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