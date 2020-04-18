Meslek liseleri maske fabrikası oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meslek liseleri maske fabrikası oldu

İHA

BursaEğitimBirSen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Covid19 ile mücadele için maske üretilen meslek liselerini ziyaret etti.

Meslek liseleri maske fabrikası oldu

BursaEğitimBirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Covid19 ile mücadele için maske üretilen meslek liselerini ziyaret etti.
Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Başkan ramazan Acar, “Dünyanın bu malzemeleri tedarikte sıkıntı yaşadığı ilk ândan itibaren harekete geçerek dezenfektan, maske, koruyucu elbise, laringoskop ve siperliklere hatta solunum cihazı üreten, gecesini gündüzüne katarak ülkemize büyük katkılar sunan başta Meslek Liselerimiz olmak üzere Özel eğitim okullarımız ve BİLSEM’ lerimize, henüz ziyaret edemediğimiz 3D yazıcıları vasıtasıyla, çorbada bizim de tuzumuz olsun kabilinden siperlik üreten ortaokul, lise ve imam hatip liselerimize de çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak taşın altına elini değil gövdesini koyan meslek liselerinin yanı sıra özel eğitim okulları ile bilim ve sanat merkezlerinin de seferber olduğunu ifade eden Acar, “Koronavirüs tedbirleri dahilinde Ali Osman Sönmez MTAL, Fatih MTAL, Hüseyin Özdilek MTAL İnegöl Dörtçelik MTAL, İnegöl Nene Hatun MTAL, Necatibey MTAL, Osmangazi İMKB MTAL, Yiğitler MTAL, Zübeyde Hanım MTAL, Olgunlaşma Enstitüsü, Osmangazi HEM, Mehmet Torun ve Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulları cerrahi maske, Kestel Bursa Çimento MTAL, Yeşilyayla MTAL ve Yiğitler MTAL temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri, Gemlik MTAL, Görükle MTAL, Hasan Celal Güzel MTAL, M. Kemal Coşkunöz MTAL, Osmangazi İMKB MTAL, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği MTAL, Yenişehir MTAL, BTSO Kamil Tolon BİLSEM, Halil İnalcık BİLSEM ve Hamzabey BİLSEM gibi yüz koruyucu siperlik üretimi yapan bu okullarımızın pek çoğunu ziyaret ettik. Umudumuzu diri tutan, iman varsa imkân vardırın somut örneklerini bizzat müşahede ettik. Okullarımız ve kurumlarımız, hergün binlerce koruyucu sağlık ekipmanını (maske, dezenfektan, siperlik, laringoskop) hastanelere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve halkımızın kullanımına sunarak fedakârca bir çalışmayı Bursa'mızda da ortaya koyuyorlar” şeklinde konuştu.
Dünya ile beraber ülkemizde de yaşadığımız salgına karşı meslekî ve özel eğitim okullarının ortaya koyduğu seferberlik ruhu, biz eğitimcileri ziyadesiyle memnun etti diyen Acar,“Bu vesileyle de meslekî eğitimin ve bu eğitimlerin verildiği meslek liselerimizin önemini bir kez daha ortaya somut olarak çıkmış oldu. Süper güç olarak bilinen devletler dahî başkalarından gelecek maskelere muhtaç, biçâre şekilde beklerken, bizim meslek liselerimiz ve özel eğitim kurumlarımız maske, laringoskop, koruyucu elbise, yüz siperliği hatta solunum cihazı imâl edebiliyor. Umuyor ve bekliyoruz ki siyasetçisinden sanayicisine herkes meslekî eğitime destek için üzerine düşeni artık yapar. Yaşadıklarımızın, bizlere öğrettiklerinden yola çıkarak verilecek değer ve sağlanacak itibar ile meslek liselerimizin en kısa zamanda öğrencilerimizin tercih için yarışacağı okullara dönüşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da 200 gram ramazan pidesi 2 liradan satılacak
YEREL HABERLER Bursa’da 200 gram ramazan pidesi 2 liradan satılacak
Sokağa çıkma yasağına rağmen at arabasıyla hurda topladı, cezayı yedi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına rağmen at arabasıyla hurda ...
Kötü gün dostu Büyükşehir
YEREL HABERLER Kötü gün dostu Büyükşehir
Bursa'da atlar, boş kalan cadde ve sokaklarda gezdi
YEREL HABERLER Bursa'da atlar, boş kalan cadde ve sokaklarda gezdi
Resmî veriler artık cebinizde "Hayat Eve Sığar" uygulaması kullanıma açıldı
YEREL HABERLER Resmî veriler artık cebinizde "Hayat Eve Sığar" ...
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza
YEREL HABERLER Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza
(Görüntülü) İş arkadaşlarını öldürüp, cesedini çuvalla otoyol kenarına atan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İş arkadaşlarını öldürüp, cesedini ...
İkinci sokağa çıkma cezasını yedi, tutanağı yırtıp yere attı
YEREL HABERLER İkinci sokağa çıkma cezasını yedi, tutanağı yırtıp ...
Yasağa uymayıp sokağa çıkınca cezayı yedi
YEREL HABERLER Yasağa uymayıp sokağa çıkınca cezayı yedi
Kanser tedavisi görenler bu kurallara dikkat
YEREL HABERLER Kanser tedavisi görenler bu kurallara dikkat
İş arkadaşlarını öldürüp, cesedini çuvalla otoyol kenarına atan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER İş arkadaşlarını öldürüp, cesedini çuvalla otoyol ...
(Görüntülü) Bursa'da, yasaktan muaf olan çiftçiler, meyve ağaçlarını ilaçladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da, yasaktan muaf olan çiftçiler, ...
Bursa'da kan donduran cinayet Afganlıyı arkadaşları öldürüp cesedini çuval içinde oto yol kenarına attı
YEREL HABERLER Bursa'da kan donduran cinayet Afganlıyı arkadaşları ...
Canları sıkılınca yasağı deldiler, cezayı yediler
YEREL HABERLER Canları sıkılınca yasağı deldiler, cezayı yediler
Ekmek Bursalıların ayağına götürülüyor Fırıncılardan mesaj: “Evde kal Türkiye, ekmek kapına gelecek”
YEREL HABERLER Ekmek Bursalıların ayağına götürülüyor Fırıncılardan ...
Bursa'da, yasaktan muaf olan çiftçiler, meyve ağaçlarını ilaçladı
YEREL HABERLER Bursa'da, yasaktan muaf olan çiftçiler, meyve ...
Korona gayrimenkul satışlarının önüne geçemedi Geçen yıla oranla ilk 3 aylık periyotta gayrimenkul satışlarında yüzde 33 artış yaşandı
YEREL HABERLER Korona gayrimenkul satışlarının önüne geçemedi Geçen ...
İl Milli Eğitimden emniyete siperlik desteği
YEREL HABERLER İl Milli Eğitimden emniyete siperlik desteği
Bursa iş dünyasına 624 bin maske
YEREL HABERLER Bursa iş dünyasına 624 bin maske
Sessiz Bursa havadan görüntülendi Bursa'nın boş sokakları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sessiz Bursa havadan görüntülendi Bursa'nın boş ...
Bursa'da boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da boş kalan yol ve meydanlar havadan ...
(Görüntülü) BURSA HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SESSİZLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE SOKAĞA ÇIKMA ...
Haydut’a binlerce kilometre uzaktan yeni arkadaş Balıkçıların bulduğu Karacabey Belediyesinin sahip çıktığı uçamayan ak pelikanın yanına gelen bir başka pelikan herkesi şaşırttı
YEREL HABERLER Haydut’a binlerce kilometre uzaktan yeni ...
Direksiyon hakimiyetini kaybetti bariyerlerin üzerine kondu
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti bariyerlerin üzerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X