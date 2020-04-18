(Görüntülü) Bisikletle sokakları gezen muhtar, ses sistemiyle 'Evde Kal' çağrısı yaptı

Bursa?nın İnegöl ilçesinde Süleymaniye Mahallesi muhtarı Halim Yiğit (61), bisikletinin önüne koyduğu ses sistemiyle sokak sokak gezerek, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.<br>İnegöl?e bağlı Süleymaniye Mahallesi?nin muhtarı Halim Yiğit (61), koronavirüs tedbirleri konusunda vatandaşların sokağa çıkmamaları için ilginç bir yönteme başvurdu. Camiden aldığı ses sistemini, bisikletinin sepetine yerleştiren Yiğit, bisikletiyle sokak sokak gezerek vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor. Bisikletle gezerken elindeki mikrofonla anons yapan Muhtar Yiğit?in ?Devletimiz dimdik ayakta. Evlerden çıkmayınız. Hastanede tavana bakmaktansa evde kalmak daha olacaktır? şeklinde anons yaptı. Anonsu duyarak balkonlara çıkan vatandaşlar, muhtarı alkışladı.<br>'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ'<br>Kendisine düşen görevi yerine getirdiğini belirten Muhtar Halim Yiğit, "Sayın Kaymakamımız bizlere görev verdi. Halkınıza duyurun, sokaklara çıkmasın, devletimiz dimdik ayakta, vatandaşın hizmetindeyiz. Bu konuda bizlere karınca kararınca üzerimize düşeni yapıyoruz. Belediye Başkanımızda seri üretime geçmişlerdir. Bütün muhtarlıklara her gün öğleden sonra 100?er adet maske getirip vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu belayı ülkemizden def edeceğimize inanıyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun? dedi.<br>KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI?NDAN ZİYARET<br>İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte muhtar Halim Yiğit?i ziyaret ederek tebrik etti. Kaymakam Görücü, ?Gerçekten güzel bir sistem bulup muhtarımız hemşehrilerimizi uyarıyor. Tüm muhtarlarımıza bu konuda görev verdik. Görevlerini en iyi şekilde yaptıkları için muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Evde kal İnegöl?üm rahat bul? dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa <br>2020-04-18 17:53:48<br>

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