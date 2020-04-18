İş arkadaşlarını öldürüp, cesedini çuvalla otoyol kenarına atan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

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<br>ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI<br>Bursa´da, iş arkadaşı Afganistan uyruklu Hakim Muhammed´i (35) öldüren İbrahim Kara ile cesedi çuvala koyup, otoyol kenarına atmasına yardımcı olduğu ileri sürülen 3 kişi, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden İbrahim Kara ile Amir Muhammed tutuklanırken, Gül M. ve Habib Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-04-18 21:55:09<br>

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