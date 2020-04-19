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Mudanya Belediyesi korona günlerinde dayanışmayı büyüttü

İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5 bin 800 kişiye aylık gıda ve temizlik paketi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 2 bin 100 kişiye ise destek verildi. Mudanya'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediklerini belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'da korona günlerinde de kimse kimsesiz kalmıyor" dedi.

Mudanya Belediyesi korona günlerinde dayanışmayı büyüttü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 5 bin 800 kişiye aylık gıda ve temizlik paketi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 2 bin 100 kişiye ise destek verildi. Mudanya’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediklerini belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, “Mudanya’da korona günlerinde de kimse kimsesiz kalmıyor” dedi.
Mudanya’da koronavirüse (COVİD19) karşı mücadele sürüyor. Temizlik ve dezenfekte çalışmalarını ilçenin tamamında uygulayan Mudanya Belediyesi, dayanışmayı da artırdı. Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Zeytin Dalı ile Uğur Böceği sosyal hizmet birimlerinde Mudanya Arama Kurtarma (MAK) biriminde çalışan personelin tamamı görev yaparken, faaliyetleri iptal edilen Kültür Müdürlüğü personeli, ekiplere yardım için görevlendirildi. 5 bin 800 kişiye aylık gıda ve temizlik paketi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 2 bin 100 kişiye ise destek verildi.Hafta sonu İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca Mudanyalılara 75 bin ekmek dağıtımı yapıldı. Belediye ekipleri, koordinasyon içerisinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında halk sağlığını korumak amacıyla cadde ve sokakları, parkları, meydanları, hizmet binalarını, aile sağlığı merkezlerini toplu yaşama alanlarını özel hazırlanmış solüsyonlar ile dezenfekte ediyor.
İlçe genelinde sokak ve caddelerde elle temas edilen bütün yüzeylerde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, site ve apartmanların girişleri, merdivenler ve asansörlerin ilaçlanmasına da başlandı. Çalışmalar kapsamında 18 bin 500 litre temizlik malzemesi,70 kilogram antiviral dezenfektan kullanıldı. Bu süreçte, sokak hayvanları da yalnız bırakılmadı, bin 200 kilogram köpek maması ile 50 kilogram kedi maması belirli periyotlarla can dostlara ulaştırıldı.
Mudanya’da birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediklerini belirten Başkan Türkyılmaz, “Her zaman söylediğim gibi, Mudanya’da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağına aç girmiyor. Başımızın tâcı büyüklerimizin ve bütün ihtiyaç sahiplerinin talepleri yine belediyemiz ekipleri tarafından karşılanıyor. Biz, büyük ve fedakâr bir aileyiz, sevgiyle ürettiklerimizi, yine aynı sevgiyle halkla hakça paylaşmaya devam ediyoruz. Gece gündüz, 7/24 Mudanyalı hemşehrilerimizin yanındayız. Daha mutlu daha sağlıklı bir gelecek için bugünden sorumlu davranan hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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