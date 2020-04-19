Burkay: “Şirketlerimiz üretim kabiliyetini kaybetmemeli”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Burkay, koronavirüs (Covid19) salgını döneminde firmaların üretim kabiliyetlerini kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Covid 19 salgınının ekonomiye etkileri ile BTSO’nun bu alanda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. İbrahim Burkay, dünyadaki sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkileyen salgının Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü Bursa’ya da tesir ettiğini söyledi. BTSO olarak bu zorlu süreci işletmelerin en az hasarla atlatması için âcil eylem planını devreye aldıklarını söyleyen Burkay, dijital çağın önemini daha da artırdığı bu dönemde üyelere yönelik birçok hizmeti elektronik ortama taşıdıklarını kaydetti. Başkan Burkay, salgın sürecinde nakit sıkışıklığı çeken firmalar için de ‘Nefes Kredisi’ni devreye almak için gerekli hazırlıkları tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

Türkiye’nin covid19 salgını süresince sağlık ve medikal alanda milli teknoloji birikimini en iyi şekilde kullandığını belirten Başkan Burkay, BTSO olarak BUTEKOM çatısı altında hayata geçen mükemmeliyet merkezleri ile bu çalışmalara maksimum düzeyde katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. BUTEKOM bünyesinde kurumları ve firmaları medikal üretim platformu altında topladıklarını ifade eden İbrahim Burkay, “Sektörde faaliyet gösteren 40’ın üzerinde şirketimiz bu platformda yer alıyor. BEBKA ile yaptığımız son toplantıda sağlık ve medikal anlamda desteklere önemli bir pay ayrıldı ve 4 Nisan itibariyle çağrıya çıkıldı. Bu alandaki çalışmalarımızı da Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile birlikte yürütüyoruz. Ürettiğimiz cerrahi siperliklerin ilk 10 bin adedini İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim ettik. Bu anlamda kalıcı bir teknolojiye sahip olmak zorundayız. Bursa’nın da bu alanda kendine yetecek alt yapıyı kurgulaması gerekiyor” dedi.

“En büyük gücümüz üretim kabiliyetimiz”

“Bu kriz sürecinde en büyük gücümüz olan üretim kabiliyetimizi kaybetmemeliyiz” diyen Başkan İbrahim Burkay, ‘İşe Devam Kredi Desteği’nin yanı sıra ‘Kısa Çalışma Ödeneği’nin de bu zorlu süreçte iş dünyasının en önemli destekçisi olduğunu belirtti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Kısa Çalışma Ödeneği’ne ilişkin ilk duyuruya çıkıldığında şirketlerimize ‘başvuru yapın’ çağrısında bulunduk. İlk hafta 4 bin firmamız talepte bulundu. Oda olarak yaptığımız duyuruların da katkılarıyla bu ödeneğe başvurular günde bin 500’e çıktı. Bursa olarak firmalarımız, ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ndeki üst limitin asgarî ücretin 3 katına yükseltilmesini talep ediyor. Şirketlerde emekli çalışanların kapsama dâhil edilmesi de firmalarımızın talepleri arasında. Kriterlerin bütün firmaları kapsayacak şekilde düzenlenmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Tedârik zinciri bozulmamalı”

Türkiye’nin bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağına inandığını dile getiren Başkan Burkay, şöyle konuştu:

“Bilhassa Sağlık Bakanlığımızın bu süreçteki yönetim becerisi tüm dünyanın takdirini topluyor. Kriz sonrası dönemde de yapacağımız çok iş var. Burada önemli olan şirketlerimizin üretim kabiliyetlerini kaybetmemesi. Bu dönemde tedarik zincirinin bozulmaması lazım. Eğer bozulursa bu işi toparlamamız beklediğimizden uzun sürebilir. Ayrıca üretim kabiliyeti, teknoloji atılımları ve dünya ticaretine entegrasyonu ile Bursa’nın bu kriz sonrasında ayrışan şehirlerden birisi olacağımıza inanıyorum.”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, firmaların finansmana erişimi konusunda da önemli açıklamalar yaptı. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zor dönemde kamu bankalarının firmaların finansmana ulaşımı noktasında önemli katkılar sağladığını ifade eden Burkay, “Şu anda sahada 3 kamu bankamız var. Özel bankaların piyasada ciddi bir iş hacmi var. Özel bankaların da artık topa girmesi lazım. Üyelerimizin büyük bir kısmı bu konudan şikayetçi. Kamu ve özel bankalar, firmaların kredi limitlerini açık tutmalı. Piyasada nakit akışını canlandırması lazım.” dedi.

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