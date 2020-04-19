Karantinadaki mahalleye Büyükşehir desteği

Korona virüs vak’alarında artış olması üzerine 7 Nisanda karantinaya alınan Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Yazıbaşı Mahallesi’ndeki her haneye Büyükşehir Belediyesi tarafından pazar filesi ve dezenfeksiyon malzemesi verildi.

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 66 haneli Yazıbaşı Mahallesi, 7 Nisan’da korona virüs vakalarındaki artış yüzünden Keles İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınmıştı. Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, 235 nüfuslu mahallede vatandaşların yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Bütün hanelere dağıtılmak üzere hazırlanan meyve ve sebzeden oluşan pazar filesi ile dezenfeksiyon malzemeleri Yazıbaşı sâkinlerine dağıtıldı.

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