Para sayarken parmağınızı yalamayın

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, bakterilerin para ile bulaşabileceğini unutmamak gerektiğini ve sayarken parmakları tükürüklememek gerektiğini söyledi.

Virüslerin paraların üzerindeki bakteriler vasıtasıyla bulaşma riskinin olabileceğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Kağıt ve bozuk paralar elden ele dolaştığı için elde bulunan birçok hastalık yapıcı veya florada bulunan bakteriler burada çoğalabildikleri için uzun süre paraların üzerinde bulunabilirler. Bu mikroorganizmalar tifo, dizanteri, mikrobik ishaller, belki tüberküloz hastalıkları olabilir. Oxford Üniversitesi bilim adamları tarafından Avrupa çapında 15 ülkenin para birimine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırma, banknotların üzerinde barındırdığı bakteri sayısının 26 bini aşkın olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmaya göre Avrupalıların yüzde 57’si her gün temas ettikleri en kirli nesne olarak banknotları işaret ediyor. Bilimsel testler de banknotların üzerinde bakteri bulunduğunu kanıtlamıştır" dedi.

Paraziter hastalıkların da aynı yolla bulaşabildiğini ifade eden Mıstık, "Parazitlerin de bu şekilde kirlenmiş paralar ile elden ele dolaşarak duyarlı kişilere bulaşması söz konusu olabilir. Paralar üzerinde virüsler de bulunabilir. Ancak virüsler canlı olmayan ortamlarda çoğalamadıkları için zamanla hastalık yapıcı özelliklerini kaybederler. Virüslerin paraya bulaşması ve kısa süre sonra ikinci bir kişi tarafından bu paranın alınması durumunda mekanik olarak o kişiye ulaşması mümkündür. Ellerin usulüne uygun olarak yıkanmadan ağız, burun, göze ve yüze değdirilmesi ile de solunum yolu ile bulaşabilen grip, nezle, soğuk algınlığı ve Korona virüs gibi solunum sistemine yerleşen birçok virüs bulaşabilir. Paralardaki bu mikroorganizmaların bulunabilmesi sebebi ile yiyecek ve içecekle temasının mutlaka engellenmesi, gıda satan kişilerin gıdapara teması ilişkisine çok dikkat etmesi gerekir. Ayrıca para sayarken parmakların tükürükle ıslatılması çok büyük bir enfeksiyon riski taşır. Bir başka ortak görüş paranın her gün temas ettiğimiz diğer nesnelere kıyasla açık ara farkla en kirli madde olduğudur. Sonuç olarak elle birçok kişinin temas ettiği ve bazılarına göre en kirli gereç olarak ifade edilen paranın kullanılması bir zorunluluk olduğuna göre temas öncesi ve sonrası ellerin su ve sabunla yıkanması ve elleri yıkamadan elin göz, burun, yüz ve ağza götürülmemesi gerektiği, bulaşıcı hastalıkların yayılımının bu yolla önlenmesi açısından gereklidir" diye konuştu.

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