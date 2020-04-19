Misinaya takılan pelikanı kurtardılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'daki Boğazköy Barajı'nda misinaya takılan pelikan, itfaiye tarafından kurtarılarak, doğaya salındı.<br>İnegöl Boğazköy Barajı'na doğru inen sürü içerisindeki pelikanlardan biri, misinaya takıldı. Çırpınan pelikanı fark eden Hamzabey Mahallesi Muhtarı Sadullah Arda durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, açtıkları botla suda ilerleyerek pelikana ulaştı. Pelikanın ayağındaki misinadan kurtarılarak doğa salınma anı amatör kameraya yansıdı.<br>DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-19 13:24:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.