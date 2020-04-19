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Can dostlara bir ayda 6,5 ton mama

İHA

Can dostlara bir ayda 6,5 ton mama

Nilüfer Belediyesi, hafta sonunda, sokağa çıkma yasağı nedeniyle daha fazla aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan can dostların yanındaydı. Sokaklarda tek başlarına kalan can dostlar için bir çok noktaya mama ve su bırakan Nilüfer Belediyesi, 20 Mart tarihinden bu yana 6,5 tonu aşan mama dağıtımı yaptı.
Nilüfer Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele sürecinde restaurantların kapalı olması ve uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar tarafından da beslenemeyen ve açlıkla karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını ihmal etmiyor.
Nilüfer Belediyesi, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için 20 Mart’tan bu yana tedbirleri artırdı. Daha önceleri de sokaklara ve beslenme odaklarında düzenli yem bırakan Nilüfer Belediyesi bu süreçte yem miktarını artırdı. Özellikle son iki hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokaklarda yalnız kalan can dostlar için Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri aralıksız olarak kentin her noktasına mama ve su bırakıyor.
Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları, 20 Mart’tan bu yana, yani son bir ayda kırsal ve merkez mahallelerde sokak hayvanlarına toplam 6,5 ton mama dağıttı.
Ekipler, Nilüfer’deki 47 beslenme odağı, 27 kedi evi, 20 otomatik su odağı, 28 mama ve su noktasının yanı sıra ilçenin 64 mahallesini gezerek park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama ve su bırakıyor.
Nilüfer Belediyesi sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını hafta içinde de düzenli olarak sürdürecek.

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