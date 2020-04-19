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Boş yolda takla atan aracından burnu bile kanamadan çıktı

DHA

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) BURSA´da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara yolu caddesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan yolda aşırı hız yapan U.T. yönetimindeki 16 JUL 37 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Araç, yol kenarındaki ağaçlara sonra da elektrik direğine çarparak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, refüjdeki...

Boş yolda takla atan aracından burnu bile kanamadan çıktı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) BURSA´da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.<br>Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara yolu caddesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan yolda aşırı hız yapan U.T. yönetimindeki 16 JUL 37 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Araç, yol kenarındaki ağaçlara sonra da elektrik direğine çarparak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, refüjdeki duvara çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü U.T kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından Ankara yolunda trafik tek şeride düşürüldü. Sürücü U.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-04-19 16:22:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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