Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ada sahibi çiftçi Cristiano Ronaldo’dan umudu kesti Fatih Terim’e seslendi Sahibinden 17 milyon liraya satılık ada 6 yıldır müşteri bekliyor Nedim Bulut, Uluabat Gölü’nün ortasında organik tarım yaptığı adayı Ronaldo’ya rağmen satamayınca rotayı Fatih Terim’e çevirdi Ada sahibi Nedim Bulut: "Fatih Terim’e ve futbolculara sesleniyorum, parası olan alsın, burada hava mis gibi" 65 yaş sınırına takıldığı için dışarıya çıkması yasak olan Bulut 2 kilometre mesafedeki göl ortasındaki adasına evinin bahçesinden bakıyor

İHA

Bursa'da 90 yıldır ailelerine ait Uluabat Gölü'nün ortasındaki Martı Adası'nı 17 milyon liraya satılığa çıkaran 65 yaşındaki Nedim Bulut, adanın korona virüs salgınında bulunmaz bir karantina bölgesi olacağını söyledi. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya rağmen adayı satamadığını ifade eden Bulut, rotayı bu sefer Türk teknik adam ve futbolculara çevirdi. Korona virüsü yenme başarısı gösteren Fatih Terim'e seslenen Bulut, "Burada hava mis gibi. Acelemiz yok. Parayı veren adayı alır" dedi.

Ada sahibi çiftçi Cristiano Ronaldo’dan umudu kesti Fatih Terim’e seslendi Sahibinden 17 milyon liraya satılık ada 6 yıldır müşteri bekliyor Nedim Bulut, Uluabat Gölü’nün ortasında organik tarım yaptığı adayı Ronaldo’ya rağmen satamayınca rotayı Fatih Terim’e çevirdi Ada sahibi Nedim Bulut: "Fatih Terim’e ve futbolculara sesleniyorum, parası olan alsın, burada hava mis gibi" 65 yaş sınırına takıldığı için dışarıya çıkması yasak olan Bulut 2 kilometre mesafedeki göl ortasındaki adasına evinin bahçesinden bakıyor

Bursa’da 90 yıldır ailelerine ait Uluabat Gölü’nün ortasındaki Martı Adası'nı 17 milyon liraya satılığa çıkaran 65 yaşındaki Nedim Bulut, adanın korona virüs salgınında bulunmaz bir karantina bölgesi olacağını söyledi. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’ya rağmen adayı satamadığını ifade eden Bulut, rotayı bu sefer Türk teknik adam ve futbolculara çevirdi. Korona virüsü yenme başarısı gösteren Fatih Terim'e seslenen Bulut, "Burada hava mis gibi. Acelemiz yok. Parayı veren adayı alır" dedi.
En güzel eve yada villaya yada arabaya sahip olabilirsiniz peki bir adaya kaç kişi sahip olabilir? Roman Abramovich'ten Bill Gates'e, Micheal Schumacher'den Ricky Martin'e Türkiye'de ise Ali Ağaoğlu'ndan Ahmet Nazif Zorlu'ya, Rahmi Koç'a adası olan ünlüler ve iş insanları bir elin 10 parmağını geçmez. Bursa'daki 65 yaşındaki Nedim Bulut isimli çiftçinin de bu ünlü isimler gibi adası var. Bulut; Bursa'ya 40 kilometre uzaklıktaki Uluabat Gölü'nün ortasındaki satılığa çıkardığı adaya 6 yıldır müşteri arıyor.
Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü ilan edilen Eskikaraağaç köyüne komşu, Uluabat Gölü ortasındaki 45 dönümlük ada ilk kez 2014 yılında 6 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı. İçinde organik tarımın yapıldığı yaklaşık 500 zeytin ağacının bulunduğu sevimli adada küçük bir ev, ahır ve kerpiç fırın yer alıyor. Her yıl düzenlenen Uluslararası Leylek Şenliğiyle yerli ve yabancı yüzlerce turisti ağırlayan şirin adanın, kıyıya uzaklığı 3,5 kilometreyi buluyor. Defne ağaçları ve papatyalarla dolu sevimli ada, eşsiz doğa manzarasıyla şimdi yeni sahibini arıyor.

Ronaldo’ya rağmen satılmadı, Fatih Terim’e umut bağladı
Korona virüsü salgınının dünyada etkili olmasının ardından, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Portekiz´e bağlı Madeira’da, Atlantik Okyanusu’na bakan Ilha De Fuzeta adasında, kendisini ailesiyle birlikte karantinaya aldı. Bu durumun dünyada gündem olmasının ardından, bir kaç kişinin adanın fiyatını sormak için aradığını ancak fiyatın yüksek gelmesi neticesinde arayanların vazgeçtiklerini anlatan Nedim Bulut, "Valla buradan bütün topçulara sesleniyorum. Mis gibi hava var Fatih Bey'e de sesleniyorum. Daha yeni iyileşti. Paraları varsa gelsinler ada burada, alsınlar. Hiç bir şeyleri kalmaz. Daha önce böyle bir şeyi ne gördük ne yaşadık. Bizim buralarda görülmemiş bir olay. Devletimizden Allah razı olsun. Ben 60 yaşına geldim böyle bir hastalık duymadım. Ama devletimiz sayesinde üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.

6 yıldır satılmıyor
90 yıldır kendilerine ait olan adayı 6 yıldır satamadığını anlatan Nedim Bulut "Adaya 17 milyon lira istiyoruz. Daha aşağıya vermiyoruz, parası olan alsın. Bizim çok ihtiyacımız yok. Acelemiz yok" dedi.
Adanın tapusunun kendilerine geçiş hikayesini de anlatan Bulut sözlerine şu şekilde devam etti, "Bizde aşağı yukarı 2 bin adet koyun varmış. Amcam ve babam kuzu parasına almışlar. Bu ada 90 senedir bizde. Tapusu bize şu şekilde geçmiş. Atatürk’ün silah arkadaşının oğlu suç işlemiş. Atatürk suçluyu buraya göndermiş. Adayı da üzerine yapmış. Öldükten sonra damatları satılığa çıkarmış. Babam damatlarından satın almış. Babam kısır olan koyunları oraya götürmek için almış adayı. O zaman 2 milyon 800 bin liraya alınmış. Şimdi mirasçılar var, amcamın çocukları var 8 kardeş. Biz 4 kardeşiz tüm kardeşler satmak istiyor ama bakalım kısmet"

Organik ada
Adanın kıyılarının balık yatağı olduğunu belirten Bulut, 100 kiloya kadar yayın balıklarının bulunduğunu iddia etti. 500 adet zeytinin yanında incir, defne , nar ağaçlarının bulunduğunu anlatan Bulut, "Zeytinleri babam toplardı. Ama O’ öldükten sonra ben pek gidemedim. Amcamın çocukları gidiyor toplamaya. Babamlar ben çocukken adaya kayıkla beygir geçirip bostan ektiler o bostanın tadı hala damağımda" diye konuştu.
Eski Karaağaç sahiline 3.5 kilometre uzaklıktaki şuanda martıların istila ettiği adanın Türkiye’nin 1994 yılında kabul ettiği Ramsar Sözleşmesi kapsamında olduğu, adada bina yapımına izin verilmediği ancak bungalov tarzı yapıların yapılabildiği öğrenildi.

Adası olan Türk ünlüler
Ünlü işadamı Aliağaoğlu Marmaristeki çiftlik adasının sahibi. İşadamı Ahmet Nazif Zorlu Göcek'teki Zeytin adasının sahibi. İşadamı Rahmi Koç Marmara Denizi tuzla açıklarındaki İncir Adası'nın sahibi. Güler Sapancı Ayvalık Cunda adasının karşısındaki Hakkıbey Yarımadasının sahibi. Ali Raif Dinçkok Marmara Denizindeki Kaşık Adasının sahibi. Leyla Tara Suyabatmaz Bodrum'daki Kıstak Adasının sahibi. Ömer Dinçkök Bodrum'daki Apostal Adasının sahibi. Belma Simavi Göcek'teki Domuz Adasının sahibi. Emlakçı Dikran Masis Ayvalık'taki Tavuk Adasının sahibi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 kuşaktır et kesiyorlar Üniversiteli kasap, beşinci kuşak olarak aile mesleğini devam ettiriyor
YEREL HABERLER 5 kuşaktır et kesiyorlar Üniversiteli kasap, beşinci ...
Yıllardır süren tartışma son buldu....Tarihçiler o tartışmaya açıklık getirdi İstanbul'dan Uludağ çıplak gözle görüldü Bursalı Tarihçi Ömer Kaptan: "17.yüzyılda İstanbul Gravürlerinde de Uludağ görülüyor"
YEREL HABERLER Yıllardır süren tartışma son buldu....Tarihçiler o ...
(Özel) El ele koronayı yendiler Korona tedavisi gören hastaya ailesinden doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Özel) El ele koronayı yendiler Korona tedavisi gören ...
Köpeği önce sevdi, sonra çaldı
YEREL HABERLER Köpeği önce sevdi, sonra çaldı
(Görüntülü) Yasağın ardından Bursalılar marketlere akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasağın ardından Bursalılar marketlere ...
Yasak bitti vatandaşlar sokağa döküldü
YEREL HABERLER Yasak bitti vatandaşlar sokağa döküldü
İnegöl’de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü böyle geçti
YEREL HABERLER İnegöl’de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü ...
Yasağın ardından Bursalılar marketlere akın etti
YEREL HABERLER Yasağın ardından Bursalılar marketlere akın etti
Yasağa uymadı, başkasına ait plaka ile trafiğe çıkıp 12 bin TL ceza yedi
YEREL HABERLER Yasağa uymadı, başkasına ait plaka ile trafiğe çıkıp ...
Bursa'da korona virüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 60, vaka sayısı 2 Bin 700
YEREL HABERLER Bursa'da korona virüsten hayatını kaybeden kişi ...
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağı eğlenmelerine engel olmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağı eğlenmelerine engel ...
(Görüntülü) Fırın çalışanı, şarkılar söyleyerek ekmek sattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fırın çalışanı, şarkılar söyleyerek ekmek ...
AK Parti'li Işık görevlileri ziyaret edip, sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER AK Parti'li Işık görevlileri ziyaret edip, sokak ...
Mahalleli çaldı, temizlik görevlisi çifte telli oynadı
YEREL HABERLER Mahalleli çaldı, temizlik görevlisi çifte telli ...
Fırın çalışanı, şarkılar söyleyerek ekmek sattı
YEREL HABERLER Fırın çalışanı, şarkılar söyleyerek ekmek sattı
"Fakirler koronadan ölsün" diyerek deniz keyfi yapan 4 kişi serbest kaldı
YEREL HABERLER "Fakirler koronadan ölsün" diyerek deniz keyfi yapan ...
Bursa bu ekmek dağıtıcısını konuşuyor "Kahretsin yapamıyorum ekmek dağıtmayı ben çok seviyorum" sözleriyle Bursa sokaklarını inletiyor Yıldız Tilbe'nin Vazgeçtim şarkısının sözlerini kendine göre uyarlayan Bursalı ekmek dağıtıcısı fenomen olma yolunda ilerliyor
YEREL HABERLER Bursa bu ekmek dağıtıcısını konuşuyor "Kahretsin ...
'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 kişi serbest
YEREL HABERLER 'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize ...
(Görüntülü) Boş yolda takla atan aracından burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Boş yolda takla atan aracından burnu bile ...
Barajda pelikan kurtarma operasyonu Olta ipine takılan pelikanı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Barajda pelikan kurtarma operasyonu Olta ipine ...
Boş yolda takla atan aracından burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Boş yolda takla atan aracından burnu bile kanamadan ...
Zabıta ekipleri Hanife Teyze'yi duygulandırdı "Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin"
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri Hanife Teyze'yi duygulandırdı "Rabbim ...
Bursa'nın boş sahilleri havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'nın boş sahilleri havadan görüntülendi
Kestel'de sokak hayvanları için 1 ton mama dağıtıldı
YEREL HABERLER Kestel'de sokak hayvanları için 1 ton mama dağıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X