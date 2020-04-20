Bursa’da seyahat izinleri oluşturulan kurullardan alınacak

Bursa Valiliği ‘Seyahat İzin Belgesi’nin ‘Seyahat İzin Kurulu’ndan alındığını açıkladı.

Bursa Valiliği ‘Seyahat İzin Belgesi’ ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bursa’da Seyahat İzin Belgesi” sekiz ilçemizde bulunan şehirlerarası otobüs terminalleri ile Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan “Seyahat İzin Kurulları” tarafından verilmektedir Mevcut Seyahat İzin Kurullarında oluşan yoğunluğu azaltmak amacıyla, 20 Nisan 2020 (bugün) tarihi itibariyle 17 ilçemizde de Kaymakamlıklarımızca “Seyahat İzin Kurulları” oluşturulmuş olup bu kurullar hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri içerisinde hizmet verecektir.

Özel araçları ile seyahat edecek vatandaşlarımız “Seyahat İzin Belgesi”ni ikametgâhlarının bulunduğu ilçeden, özel araçları ile seyahat imkânı olmayan vatandaşlarımız ise “Seyahat İzin Belgesi”ni Bakanlığımız Genelgesinde belirtilen mevcut usul ve esaslar dâhilinde alacaktır” denildi.

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