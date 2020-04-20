`Koronavirüse yakalanırım´ korkusuyla tahliye isteği kabul edilmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

`Koronavirüse yakalanırım´ korkusuyla tahliye isteği kabul edilmedi

DHA

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da düğünden bir gün önce yöreye özgü 'tavuk alma' eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı´yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mustafa Soylu'nun (35) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Cezaevinde koronavirüse yakalanmak istemediğini belirterek, bir sonraki duruşmaya kadar tahliyesini isteyen Soylu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Olay, geçen yıl ağustos ayında Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak'ta meydana geldi. Düğünden önce damadın arkadaşları, yöreye özgü 'tavuk alma' eğlencesi düzenledi. Saat 01.00...

`Koronavirüse yakalanırım´ korkusuyla tahliye isteği kabul edilmedi

<br>Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da düğünden bir gün önce yöreye özgü 'tavuk alma' eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı´yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mustafa Soylu'nun (35) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Cezaevinde koronavirüse yakalanmak istemediğini belirterek, bir sonraki duruşmaya kadar tahliyesini isteyen Soylu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.<br>Olay, geçen yıl ağustos ayında Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak'ta meydana geldi. Düğünden önce damadın arkadaşları, yöreye özgü 'tavuk alma' eğlencesi düzenledi. Saat 01.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi üzerinde toplanan grup, gelinin evine doğru davul zurna eşliğinde yürümeye başladı. Gürültü üzerine mahalleden bazı kişiler, duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen gençler, ellerindeki şişelerle tepki gösterenlere saldırdı. Çıkan kavgada damadın arkadaşlarından Aytaç Balı bıçaklandı. Balı'ya ilk müdahaleyi ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Balı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Aytaç Balı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Balı´yı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 5 çocuk babası Mustafa Soylu, tutuklanarak cezaevine kondu.<br>'KİMSEYİ BIÇAKLAMADIM'<br>Mustafa Soylu hakkında Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mustafa Soylu´nun yargılanmasına devam edildi. Soylu, duruşmaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.  Soylu, "Gece yatmak üzereydim. Sokakta sesler geldiğini duyunca camdan baktım. Dışarıda eğlencenin olduğunu gördüm. Kapıya çıktığımda kalabalığın içinden biri elinde şişe ile üzerime geldi. 'Yaptığınız doğru değil' dedim. Küfretti. Arkamdan aile fertlerim çıktı. Babamı yerde gördüm. Sokak karanlıktı. Arbede çıktı. Kalabalık dağılmadı. Bana saldırmaya devam ediyorlardı. Arabamda kendi yaptığım bir bıçak vardı. Bıçağı almaya koşarken, korkup kaçsınlar diye 'Hepinizi delik deşik edeceğim' diye bağırdım. Sağ elime demir çubuğu, sol elime de bıçağı aldım, kalabalığa döndüm ve bıçağı görsünler diye elimi kaldırdım. Kimseyi bıçaklamadım, suçlamaları kabul etmiyorum" savunmasını tekrarladı.<br>Mustafa Soylu ayrıca, "Cezaevinde koronavirüs nedeniyle korunamadığım için sonraki duruşmaya kadar tahliyemi istiyorum" dedi.<br>Mahkeme heyeti, Soylu´nun tutukluluk halinin devamına ve bazı tanıkların duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN<br>2020-04-20 10:38:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çeşme başındaki kediye eliyle su içirdi
YEREL HABERLER Çeşme başındaki kediye eliyle su içirdi
Bursa’da seyahat izinleri oluşturulan kurullardan alınacak
YEREL HABERLER Bursa’da seyahat izinleri oluşturulan kurullardan ...
Bursa Evden Yarışıyor’un büyük finali nefes kesti
YEREL HABERLER Bursa Evden Yarışıyor’un büyük finali nefes kesti
5 kuşaktır et kesiyorlar Üniversiteli kasap, beşinci kuşak olarak aile mesleğini devam ettiriyor
YEREL HABERLER 5 kuşaktır et kesiyorlar Üniversiteli kasap, beşinci ...
Yıllardır süren tartışma son buldu....Tarihçiler o tartışmaya açıklık getirdi İstanbul'dan Uludağ çıplak gözle görüldü Bursalı Tarihçi Ömer Kaptan: "17.yüzyılda İstanbul Gravürlerinde de Uludağ görülüyor"
YEREL HABERLER Yıllardır süren tartışma son buldu....Tarihçiler o ...
Ada sahibi çiftçi Cristiano Ronaldo’dan umudu kesti Fatih Terim’e seslendi Sahibinden 17 milyon liraya satılık ada 6 yıldır müşteri bekliyor Nedim Bulut, Uluabat Gölü’nün ortasında organik tarım yaptığı adayı Ronaldo’ya rağmen satamayınca rotayı Fatih Terim’e çevirdi Ada sahibi Nedim Bulut: "Fatih Terim’e ve futbolculara sesleniyorum, parası olan alsın, burada hava mis gibi" 65 yaş sınırına takıldığı için dışarıya çıkması yasak olan Bulut 2 kilometre mesafedeki göl ortasındaki adasına evinin bahçesinden bakıyor
YEREL HABERLER Ada sahibi çiftçi Cristiano Ronaldo’dan umudu kesti ...
(Özel) El ele koronayı yendiler Korona tedavisi gören hastaya ailesinden doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Özel) El ele koronayı yendiler Korona tedavisi gören ...
Köpeği önce sevdi, sonra çaldı
YEREL HABERLER Köpeği önce sevdi, sonra çaldı
(Görüntülü) Yasağın ardından Bursalılar marketlere akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasağın ardından Bursalılar marketlere ...
Yasak bitti vatandaşlar sokağa döküldü
YEREL HABERLER Yasak bitti vatandaşlar sokağa döküldü
İnegöl’de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü böyle geçti
YEREL HABERLER İnegöl’de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü ...
Yasağın ardından Bursalılar marketlere akın etti
YEREL HABERLER Yasağın ardından Bursalılar marketlere akın etti
Yasağa uymadı, başkasına ait plaka ile trafiğe çıkıp 12 bin TL ceza yedi
YEREL HABERLER Yasağa uymadı, başkasına ait plaka ile trafiğe çıkıp ...
Bursa'da korona virüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 60, vaka sayısı 2 Bin 700
YEREL HABERLER Bursa'da korona virüsten hayatını kaybeden kişi ...
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağı eğlenmelerine engel olmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağı eğlenmelerine engel ...
(Görüntülü) Fırın çalışanı, şarkılar söyleyerek ekmek sattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fırın çalışanı, şarkılar söyleyerek ekmek ...
AK Parti'li Işık görevlileri ziyaret edip, sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER AK Parti'li Işık görevlileri ziyaret edip, sokak ...
Mahalleli çaldı, temizlik görevlisi çifte telli oynadı
YEREL HABERLER Mahalleli çaldı, temizlik görevlisi çifte telli ...
Fırın çalışanı, şarkılar söyleyerek ekmek sattı
YEREL HABERLER Fırın çalışanı, şarkılar söyleyerek ekmek sattı
"Fakirler koronadan ölsün" diyerek deniz keyfi yapan 4 kişi serbest kaldı
YEREL HABERLER "Fakirler koronadan ölsün" diyerek deniz keyfi yapan ...
Bursa bu ekmek dağıtıcısını konuşuyor "Kahretsin yapamıyorum ekmek dağıtmayı ben çok seviyorum" sözleriyle Bursa sokaklarını inletiyor Yıldız Tilbe'nin Vazgeçtim şarkısının sözlerini kendine göre uyarlayan Bursalı ekmek dağıtıcısı fenomen olma yolunda ilerliyor
YEREL HABERLER Bursa bu ekmek dağıtıcısını konuşuyor "Kahretsin ...
'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 kişi serbest
YEREL HABERLER 'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize ...
(Görüntülü) Boş yolda takla atan aracından burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Boş yolda takla atan aracından burnu bile ...
Barajda pelikan kurtarma operasyonu Olta ipine takılan pelikanı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Barajda pelikan kurtarma operasyonu Olta ipine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X