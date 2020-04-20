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Mudanya yoluna neşter

İHA

Covid19'la mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yolu'nun Mudanya sapağından başlayan ve Korupark'a kadar devam eden 5 kilometrelik ana hatta kapsamlı bir sıcak asfalt çalışması başlattı. Mudanya KavşağıEsentepe Kavşağı arasındaki 2.5 kilometrelik kısmın Pazartesi günü tamamlanarak araç geçişlerine açılacağı, Esentepe KavşağıKorupark arasındaki 2.5 kilometrelik diğer kısmın ise aynı işlemler için ilerleyen günlerde trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Mudanya yoluna neşter

Covid19’la mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yolu’nun Mudanya sapağından başlayan ve Korupark’a kadar devam eden 5 kilometrelik ana hatta kapsamlı bir sıcak asfalt çalışması başlattı. Mudanya KavşağıEsentepe Kavşağı arasındaki 2.5 kilometrelik kısmın Pazartesi günü tamamlanarak araç geçişlerine açılacağı, Esentepe KavşağıKorupark arasındaki 2.5 kilometrelik diğer kısmın ise aynı işlemler için ilerleyen günlerde trafiğe kapatılacağı açıklandı.
Dünyayı kasıp kavuran, Türkiye’de de olumsuz etkileri görülen covid19, Bursa’da adeta fırsata çevrildi. Virüs nedeniyle azalan sokak yoğunluğunu değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir tarafında asfalt ve kaldırım yenileme mesaisi başlattı. Çalışmalar kapsamında, bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı da fırsat bilinerek, Mudanya KavşağıEsentepe Kavşağı arasındaki 2.5 kilometrelik ana yola ‘yek pare’ sıcak asfalt döküldü. Ekonomik ömrünü tamamlayan eski yol zeminden tamamen sökülerek, yerine sıfırdan uygulama yapıldı. Cumartesi ve Pazar günleri 24 saat esasıyla sürdürülecek yol yapım mesaisinin ardından, 2.5 kilometrelik ana hattın ‘soğutularak’ Pazartesi günü itibariyle araç geçişlerine açılacağı bildirildi. Mudanya KavşağıEsentepe Kavşağı arasındaki sıcak asfalt uygulamalarının ardından, ilerleyen günlerde, Esentepe KavşağıKorupark arasında da benzer faaliyetlerin süreceği ifade edildi.
Cadde ve sokaklara bahar makyajı
Bursa’da virüs nedeniyle sokak yoğunluğunun azalması ve sıcak günlerin kendisini yavaş yavaş hissettirmesi, yol yama ve yapım ile tretuvar faaliyetlerini de hızlandırdı. Büyükşehir Belediyesi, ‘11 yıldır programda olmasına rağmen bir türlü başlatılamayan’ İpekçilik Caddesi’ndeki alt ve üst yapı, tretuvar ve asfalt çalışmalarına ‘yenileme faaliyetleri kapsamında’ start verdi. Nilüfer’e bağlı Lefkoşe, Kayapa ve Ata Bulvarı, Osmangazi’ye bağlı Gür, Kestel’e bağlı Fevzi Çakmak ve İnegöl’e bağlı Akpınar caddelerinin tretuvarları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sil baştan yenilendi. Cadde ve sokaklarda ayrıca yama çalışmaları da gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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