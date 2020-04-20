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Bursa'da korona olmaktan korkan zanlı tahliyesini istedi Bursa'da tavuk alma eğlencesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı korona virüsünden korktuğu için tahliye istedi

İHA

Bursa'da damadın erkek arkadaşlarının davullu zurnalı 'tavuk alma' eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı'yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Soylu'nun (35) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada "Bıçağı almaya koşarken, korkup kaçsınlar diye, 'Hepinizi delik deşik edeceğim' diye bağırdım. Sol elime bıçağı aldım, kalabalığa döndüm ve bıçağı görsünler diye elimi kaldırdım. Ben kimseyi bıçaklamadım" savunmasını tekrarlayan Soylu, "Cezaevinde Koronavirüse yakalanmak istemiyorum. Bir sonraki duruşmama kadar tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti,...

Bursa'da korona olmaktan korkan zanlı tahliyesini istedi Bursa'da tavuk alma eğlencesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı korona virüsünden korktuğu için tahliye istedi

Bursa'da damadın erkek arkadaşlarının davullu zurnalı 'tavuk alma' eğlencesi sırasında çıkan kavgada Aytaç Balı’yı (29) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Soylu'nun (35) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada “Bıçağı almaya koşarken, korkup kaçsınlar diye, 'Hepinizi delik deşik edeceğim' diye bağırdım. Sol elime bıçağı aldım, kalabalığa döndüm ve bıçağı görsünler diye elimi kaldırdım. Ben kimseyi bıçaklamadım" savunmasını tekrarlayan Soylu, “Cezaevinde Koronavirüse yakalanmak istemiyorum. Bir sonraki duruşmama kadar tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Soylu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Olay, geçtiğimiz yıl Bursa’nın Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Manavgat Sokak'ta meydana geldi. Damadın erkek arkadaşları, düğünden bir gün önce yörede geleneksel 'tavuk alma' eğlencesi düzenledi. Saat 01.00 sıralarında Işıktepe Mahallesi üzerinde toplanan grup, gelinin evine doğru davul zurna eşliğinde yürümeye başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalle halkı ise duruma tepki gösterdi. Mahalleli ile gençler arasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen gençler, ellerindeki şişelerle mahalle halkına saldırdı. Çıkan kavgada damadın arkadaşlarından Aytaç Balı karnından bıçaklandı. Balı'ya ilk müdahaleyi ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Balı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Aytaç Balı, hastanede hayatını kaybetti. Balı’yı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Mustafa Soylu, tutuklanarak cezaevine konuldu.

'Kimseyi bıçaklamadım'
Hakkında Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 5 çocuk babası Mustafa Soylu’nun yargılanmasına devam edildi. Soylu, duruşmaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, avukatı hazır bulundu. Soylu, “Gece yatmak üzereydim. Sokakta sesler geldiğini duyunca camdan baktım. Dışarıda eğlencenin olduğunu gördüm. Kapıya çıktığımda kalabalığın içinden biri elinde şişe ile üzerime geldi. 'Yaptığınız doğru değil' dedim. Küfür etti. Arkamdan aile fertlerim çıktı. Babamı yerde gördüm. Sokak karanlıktı. Arbede çıktı. Kalabalık dağılmadı. Bana saldırmaya devam ediyorlardı. Arabamda kendi yaptığım bir bıçak vardı. Bıçağı almaya koşarken, korkup kaçsınlar diye 'Hepinizi delik deşik edeceğim' diye bağırdım. Sağ elime demir çubuğu, sol elime de bıçağı aldım, kalabalığa döndüm ve bıçağı görsünler diye elimi kaldırdım. Kimseyi bıçaklamadım, suçlamaları kabul etmiyorum” savunmasını duruşmada tekrarladı.
Duruşma ileri bir tarihe ertelendi
Mahkemece söz verilen Mustafa Soylu, “Cezaevinde koronavirüs nedeniyle korunamadığım için sonraki duruşmama kadar tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Soylu’nun tutukluluk halinin devamına ve bazı tanıkların duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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