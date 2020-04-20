Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

<br>Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.E., A.S. ve M.B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ev, araç ve üst aramalarında 800 adet captagon tablet, 280 adet yeşil reçeteye tabi hap, 400 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyeteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-04-20 11:59:01<br>
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