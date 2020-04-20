Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.E, A.S. ve M.B. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 800 uyuşturucu hap, yeşil reçeteyle satılan 280 hap, 400 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

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