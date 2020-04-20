Bursa'da yasağını ihlal eden 1230 kişiye 3 milyon lira ceza

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<br>Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)BURSA'da, sokağa çıkma yasağının bulunduğu haftasonu boyunca 1230 kişiye 3 milyon 143 bin 700 TL para cezası kesildi.<br>Bursa'da, koronavirüs tebdirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ardından emniyet ve jandarma ekipleri, 25 ayrı kontrol noktasında önlemlerini aldı. Sürücülerin kimlikleri istenerek, uygulamalar yapılırken aynı zamanda maske takıp takmadıklarına da dikkat edildi. 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca kentte yasağı ihlal eden 1230 kişiye, toplamda 3 milyon 143 bin 700 TL para cezası kesildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN<br>2020-04-20 15:10:59<br>

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