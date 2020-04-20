Bursa Terminali'nde 'seyahat izin belgesi' kuyruğu

"Üç hafta uyutuldum! Ben yendiysem sen de yenersin!"

<br>Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından şehir dışına yolculuk yapmak isteyenler, seyehat izin belgesi almak için 300 metrelik kuyruk oluşturdu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymadıkları dikkat çekti.<br>Bursa'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından şehir dışına yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde oluşturulan seyahat izin belgesi noktasında kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde terminale giden vatandaşlar, uzun süre sıra bekledi. Özellikle Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya gibi büyükşehirlere seyahat etmek isteyenler, bilet satış noktası ve izin belgesi alınan noktalarda yaklaşık 300 metrelik kuyruk oluşturdu. Sıra beklemekten bunalan vatandaşların, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.<br>KIZININ DOĞUMUNA GELDİ<br>Kızının doğumu için Konya'dan Bursa'ya geldiğini söyleyen Naciye Işık, "Seyahat izin belgesi almak için sabah geldim. 20 gün önce kızımın doğumu için gelmiştim ama ikametim Konya'da olduğu için gidemiyorum. Burası ana-baba günüydü, kavgalar çıkıyordu. Konya Valiliği ile görüştüm, ilçelerde ve 4-5 okulda seyahat izin belgesi veriyor. O yüzden de bir yığılma olmamış" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-04-20 15:29:20<br>

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