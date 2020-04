Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, tarlasını sürerken traktörü devrilen çiftçi İsmail Can (62), hayatını kaybetti.<br>İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı Mahallesi'nde oturan çiftçi İsmail Can, 16 KPU 24 plakalı traktörünü alarak sabah saatlerinde tarlasına gitti. Tarlasını süren Can'ın kontrolünü kaybettiği traktörü yamaçtan devrildi. Traktörün altında kalan İsmail Can, olay yerinde yaşamını yitirdi.<br>Ailesi, İsmail Can telefonlara cevap vermeyince tarlaya gitti. Aile üyeleri, traktörün altında kalan Can'ı örünce büyük üzüntü yaşadı. Sürücünün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.<br>Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-04-20 18:33:59<br>

