Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

'Ablam ve ben'

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<br>Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. <br>Kaza, saat 22.20 sıralarında Mustafa Kemal Paşa ilçesi Yeni Bursa Caddesi´nde meydana geldi. Söğütalan mevkiine giden Cem K. yönetimindeki 16 EEZ 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı. Kazada ağır hasar gören otomobilin sürücüsü Cem K., yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.<br>Tedavi altına alınan Cem K.´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN<br>2020-04-21 01:23:31<br>

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