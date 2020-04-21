Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz Jandarma ekiplerinden ağlatan anane ve torun buluşturması Bursa'da jandarmaya gelen mail üzerine harekete geçen ekipler, anane ve torunu görüntülü görüştürdü.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz Jandarma ekiplerinden ağlatan anane ve torun buluşturması Bursa'da jandarmaya gelen mail üzerine harekete geçen ekipler, anane ve torunu görüntülü görüştürdü.

İHA

Torun hasreti çeken anneneye jandarmadan sürpriz Jandarma ekiplerinden ağlatan anane ve torun buluşturması Bursa'da jandarmaya gelen mail üzerine harekete geçen ekipler, anane ve torunu görüntülü görüştürdü.

Bursa'da 65 yaş üstü kısıtlamasına takılan anane, yeni doğan torununu jandarma ekipleri sayesinde cep telefonundan görüntülü olarak gördü ve gözyaşlarını tutamadı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Dutluca köyünde ikamet eden anneannenin yeni doğan torunu göremediğini ve 65 yaş üstü yaş engeline takıldığını belirten oğlu Özgür Bayrak, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bir mail gönderdi. Mailde, ' Yeni doğan oğlumu göremeyen annem için bana yardımcı olabilir misiniz? ' maili atan Özgür Bayrak'ın mailine jandarma ekipleri kayıtsız kalmadı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Dutluca köyüne giderek anneanne ile torunu görüntülü olarak buluşturdu. Torununu cep telefonunda canlı olarak gören anneanne ise gözyaşlarına hakim olamadı. Sürpriz buluşma karşısında duygusal anlar yaşandı.
Görüşmenin ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise, '' Şimdilik görüntülü olarak buluşturduk. Daha sağlıklı ve daha güzel günlerde onların tekrar buluşması ve kucak kucağa yan yana olmaları dileğiyle'' şeklinde mesaj paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşi ile testi pozitif çıkan Cemil Bayram: Kendimden çok eşimi düşündüm
YEREL HABERLER Eşi ile testi pozitif çıkan Cemil Bayram: Kendimden ...
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
(Görüntülü) Ellerini dezenfekte ederken otomobilin kontrolünü yitirdi, uçurumdan yuvarlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ellerini dezenfekte ederken otomobilin ...
Ellerini dezenfekte ederken 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı Bursa’da sürücüsü ellerini dezenfekte ederken kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ellerini dezenfekte ederken 30 metrelik uçurumdan ...
Ellerini dezenfekte ederken otomobille uçurumdan yuvarlandı
YEREL HABERLER Ellerini dezenfekte ederken otomobille uçurumdan ...
Bursa'da bir mahallede karantina uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da bir mahallede karantina uygulaması
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Bursa'da Karaköy Mahallesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bursa'da Karaköy Mahallesi karantinaya alındı
Dündar: “Dayanışma ruhumuzu tüm dünya gördü”
YEREL HABERLER Dündar: “Dayanışma ruhumuzu tüm dünya gördü”
İşyerinde kalp krizi geçiren adam kafasını yere vurarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İşyerinde kalp krizi geçiren adam kafasını yere ...
İznik'te sazlık yangını
YEREL HABERLER İznik'te sazlık yangını
Bursa Kapalı Çarşı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Bursa Kapalı Çarşı kapılarını açtı
Gemlik’te maske dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Gemlik’te maske dağıtımı sürüyor
Bursa'da vatandaşlar pazara akın etti
YEREL HABERLER Bursa'da vatandaşlar pazara akın etti
Bursa'da sokağa çıkmanın bedelini ağır ödediler Bursa'da hafta sonu geçerli olan sokak kısıtlamasını ihlal eden bin 230 kişiye 3 milyon lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Bursa'da sokağa çıkmanın bedelini ağır ...
Başkan Aktaş’tan engellilere online moral
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan engellilere online moral
Bursa Terminali'nde 'seyahat izin belgesi' kuyruğu
YEREL HABERLER Bursa Terminali'nde 'seyahat izin belgesi' kuyruğu
ETNO sporlarının yapılacağı bölge de sazlık yangını
YEREL HABERLER ETNO sporlarının yapılacağı bölge de sazlık yangını
Bursa'da yasağını ihlal eden 1230 kişiye 3 milyon lira ceza
YEREL HABERLER Bursa'da yasağını ihlal eden 1230 kişiye 3 milyon ...
İTSO’dan üyelerine özel protokol
YEREL HABERLER İTSO’dan üyelerine özel protokol
Karacabey’e sahil projesiyle ilgili Ankara’dan müjdeli haber
YEREL HABERLER Karacabey’e sahil projesiyle ilgili Ankara’dan ...
Bursa'da koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Bursa'da koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla ...
Kestel'de dezenfekte çalışmalarında 12’inci tur
YEREL HABERLER Kestel'de dezenfekte çalışmalarında 12’inci tur
(Görüntülü) Yasak sonrası Bursa'daki pazarlarda yoğunluk
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasak sonrası Bursa'daki pazarlarda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X