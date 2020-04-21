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Kestel'de sokak hayvanları için 1 ton mama dağıtıldı

İHA

Kestel Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, 'Evde Kal' çağrısının ardından geçen son bir aylık sürede, 1 ton köpek ve kedi maması ile 150 kilogram kuş yemi dağıtımı gerçekleştirdi.

Kestel'de sokak hayvanları için 1 ton mama dağıtıldı

Kestel Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, 'Evde Kal' çağrısının ardından geçen son bir aylık sürede, 1 ton köpek ve kedi maması ile 150 kilogram kuş yemi dağıtımı gerçekleştirdi.
Hayata geçirdiği çalışmaların yanı sıra farkındalık oluşturan etkinlikleriyle sokak hayvanlarına daha yaşanabilir bir alan oluşturmak için mücadele eden Kestel Belediyesi, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgını kapsamında can dostlara olan desteğini arttırdı. Kestel Belediyesi bünyesindeki ekipler, her gün düzenli olarak ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki sokak hayvanları için mama ve su dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekipler, 'Evde Kal' çağrısının ardından geçen bir aylık sürede 1 ton köpek ve kedi maması ile 150 kilogram kuş yemi dağıtımı gerçekleştirdi.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 1 ayda toplamda 1 ton 150 kilogram mama dağıtım yaptıklarını belirterek, ''Salgının ilk gününden itibaren hemşehrilerimiz için nasıl harekete geçtiysek, can dostlarımız için de aynı şekilde alarma geçtik. Zorlu geçen bir aylık sürede, onların aç kalmaması için ekiplerimiz normal mesailerini ikiye katlayarak çalışmalarını yürütüyor. Hem ilçe merkezimizdeki hem kırsal alanlarımızdaki can dostlarımızı düzenli olarak besliyoruz. 1 aylık süre içerisinde toplamda 1 ton 150 kilogram mama dağıtımı yaptık. Bu rakamı arttırarak, can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun, gözünüz arkada kalmasın.'' diye konuştu.

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